صاحب السمو والرئيس الأرميني يستعرضان تعزيز العلاقات

ميونيخ - قنا: التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قبل ظهر أمس، فخامة الرئيس الدكتور ارمين ساركيسان رئيس جمهورية أرمينيا، وذلك على هامش انعقاد الدورة الخامسة والخمسين لمؤتمر ميونيخ للأمن بمقر انعقاد المؤتمر. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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