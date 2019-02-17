صاحب السمو يبحث جهود مكافحة الإرهاب مع رئيسة النواب الأمريكي

ميونيخ - قنا:

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بعد ظهر أمس، سعادة السيدة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش انعقاد الدورة الخامسة والخمسين لمؤتمر ميونيخ للأمن بمقر انعقاد المؤتمر.

تم خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي القائمة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وجهود البلدين المشتركة في مكافحة الإرهاب وتمويله، وفي هذا الصدد شكرت رئيسة المجلس سمو الأمير على الجهود التي تقوم بها قاعدة العديد الجوية في هذا المجال، كما تم تبادل الآراء حول أبرز المستجدات إقليمياً وعالمياً.

حضر المقابلة عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.