ختام البطولة العربية للدراج ريس

الدوحة - الراية :

أُسدل الستار على مُنافسات البطولة العربية للدراج ريس موسم 2019 والتي أُقيمت برعاية سعادة الشيخ خالد بن حمد آل ثاني رئيس نادي قطر لسباق السيارات والدراجات النارية.

وتميّزت الجولة السادسة والختامية بالكثير من الإثارة التي حبست الأنفاس في عددٍ من الفئات كونها شكلت الكلمة الفصل في الصراع على لقب بطولة الموسم الحالي في الوقت الذي كانت فيه بعض الفئات قد حسمت ألقابها في الجولات الماضية، لكن ذلك لم يمنع هؤلاء الأبطال من تأكيد تفوقهم بإضافة لقب جديد على مُستوى الجولات.

وضمن مُنافسات أقوى فئات البطولة وهي فئة البرومود تمكّن المتسابق الأمريكي مايك جانيس من تحقيق الفوز للمرة الأولى في ثاني وصول له نحو السباق الختامي هذا الموسم.

أما ضمن مُنافسات فئة 8 سلندر موديفايد فقد تمكّن المتسابق القطري حسن يوسف من الجمع بين لقَبي الجولة الختامية وبطولة الموسم. وكما جمع حسن بين لقبي الجولة الختامية وبطولة الموسم تمكن كل من جامير بيسليك وشون سييرا من تكرار هذا الإنجاز الأول في فئة 4.5 إندكس والثاني ضمن فئة العنابي دراغستر. أما أقوى المُنافسات فكانت تلك التي شهدتها فئة الجونيور دراغستر، وحسم المتسابق يوسف العبدالله للسباق النهائي مكنه من حسم لقب بطولة الموسم بغض النظر عن النتيجة الختامية لذلك اللقاء والذي جمعه مع الفائز بلقب الجولة الماضية يوسف الدرويش. كذلك بلغت الإثارة ذروتها في منافسات الإندكس 5.7 للدراجات النارية، حيث تمكّن المتسابق العماني خالد البلوشي من خطف لقب البطولة من الدور نصف النهائي.

ألقاب بطولة الموسم الحالي لفئات الدراجات النارية كانت من نصيب المُتسابقين الكويتيين، حيث تمكن سائق فريق كيو 80 المتسابق مشعل الصبر من الفوز بلقب الجولة الختامية لفئة البروبايك. كذلك تمكن فريق كيو 80 من حصد لقب ثانٍ في هذه البطولة بعد تتويج متسابقه مسفر المسفر بلقب الموسم لفئة السوبر ستريت بايك. في الوقت الذي ذهب فيه اللقب الموسمي في فئة الستريت بايك لسائق فريق دراج 965 الكويتي أحمد العروج والذي تمكن أيضاً من التتويج بلقب هذه الجولة إثر فوزه بالسباق الختامي على زميله في الفريق والفائز بلقب الجولة الماضية فهد الحربي.

وبختام المُنافسات قام الشيخ خالد بن سلمان آل ثاني نائب رئيس النادي بتتويج الفائزين بألقاب الجولة الختامية وأبطال الموسم، ورافقه في ذلك التتويج السوبر مان القطري ناصر صالح العطية وسط حضور العديد من وسائل الإعلام القطرية والكويتية ليسدل الستار بذلك على مُنافسات الموسم الحالي.