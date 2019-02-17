الفيفا يشيد بتجهيز الدوحة لحكمات المونديال

الدوحة - الراية :

أشاد موقع الفيفا بدورة حكمات مونديال فرنسا للسيدات التي اختتمت بالدوحة مؤخرًا، وذكر في تقرير موسع عن الدورة أنه بعد أربعة أشهر فقط باتت تفصلنا على بداية نهائيات كأس العالم للسيدات فرنسا 2019، فبينما تتطلع المنتخبات ال 24 المشاركة بحماسة للتنافس والتألق، يرتفع كذلك إيقاع استعداد الحكمات لهذه البطولة العالمية.

وأوضحت الحكمة الألمانية بيبيانا شتاينهاوس في هذا السياق قائلة «نحن نعلم أن الفرق تستعد بشكل مكثف، ونفس الشيء نقوم به نحن الحكمات. إننا نبذل كل ما في وسعنا لنتمكن من تقديم أفضل ما لدينا في فرنسا». وشاركت شتاينهاوس برفقة 26 حكمة زميلة و48 مساعدة، على مدى الأسبوعين الماضيين في العاصمة القطرية الدوحة، في دورة تحضيرية للنهائيات العالمية خاضت المشاركات خلالها العديد من الأنشطة النظرية والتطبيقية ابتداء من الصباح الباكر وإلى غاية وقت متأخر من المساء.

وأكدت من جهتها الحكمة المكسيكية لوسيلا فينيجاس بقولها «نحن نشعر بضغط البطولة العالمية والتطلعات المرتبطة بها. ندرك أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا، لكنني مفعمة بالفرح والشوق لخوض هذه البطولة.

وعلّق بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الفيفا للتحكيم في هذا السياق: «يعتبر تدريب حكام الفيديو المساعدين مهماً من أجل تقييم ما إذا كان استخدام حكام الفيديو المساعدين مجدياً، ولكي نتمكن من تقديم توصية بهذا الشأن لمجلس الفيفا خلال اجتماعه في مارس باجتماع ميامي». وأضاف «هذا يتوافق كلياً مع العمل الذي نتابعه مع الحكام الرجال الذي قمنا معهم بالعديد من الدورات، وسيتخذ القرار النهائي خلال اجتماع مجلس الفيفا في مارس و لم تحصل الحكمات في الدوحة على فرصة لتعميق معارفهن في التعامل مع حكام الفيديو المساعدين خلال التمارين فقط، بل تمكن من اختبار استخدام هذه التقنية تحت ظروف اللعب كذلك من خلال بطولة الكأس الدولية.

وإلى جانب حصص التدريب، أشرفن على التحكيم في مباريات بطولة الكأس، التي جمعت في الدوحة فرقاً من مختلف أنحاء العالم وتتواصل منافساتها لغاية 15 فبراير وأبدى حكم الفيديو المساعد البرتغالي تياجو لوبيس مارتينس إعجابه بقوله «من الجميل رؤية السرعة التي تتعلم بها الحكمات كيفية التعامل مع هذه الأداة الجديدة. لقد جرى التعاون بشكل رائع» .