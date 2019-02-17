الحمد يتوج ابطال القوي اللبنانية

الدوحة - الراية :

قام سعادة دحلان جمعان الحمد رئيس الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى بزيارة سريعة إلى الجمهورية اللبنانية تلبية لدعوة من رئيس الاتحاد اللبناني رولان سعادة لحضور منافسات بطولة لبنان العامة لاختراق الضاحية التي أقيمت في حرج بيروت بمشاركة كافة الأندية وبحضور رئيس الاتحاد السوري نضال بكور ورغم كثافة هطول الأمطار إلا أن البطولة أقيمت بموعدها للمواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة، وألقى سعادة الحمد كلمة قبل انطلاق المنافسات أمام أبطال وبطلات الأندية المشاركة قال فيها إن ما شهده من إصرار على المشاركة بهذا العدد الوافر ما هو إلا دليل على قبول التحدي والإصرار على التفوق والتأكيد على استمرار القوى اللبنانية في استعادة رونقها وحضورها.

وأضاف: لا شك أن سعادتنا كبيرة بما نشاهده من مشاركة واسعة من أبطال وبطلات الأندية ومن كافة الأعمار، وهذا إن دل على شيء فهو دليل عشق أم الألعاب وإصرار على الانتصار في أصعب السباقات تحت الأمطار الغزيرة ولابد هنا من توجيه التهنئة للاتحاد اللبناني برئاسة الصديق رولان على التنظيم الجيد والمشاركة الواسعة وثقة الأندية في استكمال مسيرة التفوق في الميدان والمضمار وفي كل الأحداث الهامة ونحن كاتحاد آسيوي نشكركم وندعم مسيرتكم وسنسعد بتفوقكم في البطولات القارية. وتوجه رولان سعادة رئيس الاتحاد اللبناني بكلمة شكر وامتنان لسعادة دحلان الحمد لتفضله بحضور الحدث اللبناني مؤكدا على أن هذا الحضور يشكل حافزا كبيرا للاتحاد ولكل الأندية وأبطالها وبطلاتها. وبعد المنافسات القوية قام سعادة رئيس الاتحاد الآسيوي بتتويج الأبطال والبطلات بالميداليات الملونة وسلم الكؤوس للمتفوقين.

هذا وعقد اجتماع هام بين سعادة دحلان الحمد رئيس الاتحاد الآسيوي مع رئيس الاتحادين اللبناني والسوري جرى فيه التباحث في العديد من المواضيع التي تهم القوى الآسيوية ومستقبلها وهو ما أشار إليه رئيس الاتحاد السوري نضال بكور الذي أشاد بعمل رئيس الاتحاد والتطور الكبير الذي شهدته القوى الآسيوية والدعم المستمر لكل الاتحادات الوطنية.

وأقام الاتحاد اللبناني لألعاب القوى في مطعم مهنا حفلا تكريميا كبيرا على شرف سعادة دحلان الحمد رئيس الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي بحضور جميع أعضاء الاتحاد والضيوف وقام رولان سعادة بتقديم درع محبة وتقدير لسعادة الحمد وكانت كلمة لرئيس الاتحاد الآسيوي الذي أثنى على الحفل والتكريم اللائق.