الآسيوي يكرم حكمنا الدولي فهد جابر

الدوحة - الراية : قدم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للحكام والحكام المساعدين جائزة الاتحاد الآسيوي للحكام بالتزامن مع ندوة خبراء حكام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الجمعة. وقد تم تكريم المسؤولين بالجائزة على خدمتهم البارزة في رفع مستوى التحكيم في آسيا وفي مقدمتهم الحكم الدولي المعتزل فهد جابر وتُمنح الجائزة للحكام والمسؤولين الذين خدموا ما لا يقل عن خمس سنوات في فريق النخبة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقادوا أكثر من 30 مباراة وقال هاني بلان نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي «يسعدني أن أشير إلى أننا سنحترم مسؤولي مباراة الاتحاد الآسيوي الذين قرروا الانسحاب. وأضاف «نشكرهم على خدماتهم، وآمل أن يستمروا في الانضمام إلى أسرة الاتحاد الآسيوي وأن ينقلوا تجربتهم إلى مسؤولي المباراة الطموحين».

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