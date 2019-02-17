طهران: صبرنا نفد مع السعودية والإمارات

طهران - د ب أ:

وجهت إيران، أمس، أصابع الاتهام إلى السعودية والإمارات، وحمّلتهما المسؤولية عن هجوم انتحاري استهدف جنودها في زاهدان يوم الأربعاء الماضي ، أسفر عن مقتل 27 شخصاً بجنوب البلاد. وذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء أمس أن القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد علي جعفري، أكد أن عزم بلاده بعد هذه الحادثة “سيكون أكثر قوة وسيكون صبرها السابق مختلفاً تجاه المؤامرات والحكومات الرجعية في المنطقة خاصة السعودية والإمارات اللتين تقومان بهذه الأعمال بأمر من أمريكا والكيان الصهيوني، ونحن بالتأكيد سنقوم بإجراءات انتقامية”. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أن 27 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 13 آخرين في اعتداء إرهابي بسيارة ملغومة استهدف حافلة كانت تقل عدداً من جنوده مساء الأربعاء الماضي ، في زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان. وأعلن جيش العدل، مسؤوليته عن الهجوم ، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). وينشط جيش العدل في محافظة سيستان وبلوشستان المتاخمة لحدود أفغانستان وباكستان. يشار إلى أن هذا الهجوم هو الثاني الذي تتعرض له قوة تابعة للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوجستان الشهر الجاري، حيث وقع الهجوم الأول في الثاني من نفس الشهر وأسفر عن مقتل أحد أفراد الحرس وأصيب خمسة آخرين.

ووجهت إيران أيضاً تحذيراً لباكستان رداً على الحادث. وذكرت وكالة “تسنيم” أن “الحكومة الباكستانية آوت وتعرف أين مكان هؤلاء العناصر.. كما أنهم يحظون بدعم من القوات الباكستانية، يجب الرد بشكل حازم على هذه الجريمة التي حدثت، ومن دون شك إذا لم يتم معاقبتهم فإنه سيكون هناك في المستقبل القريب إجراءات انتقامية ضد هذه العناصر المعادية للثورة، وسيكون تعاطينا مختلفاً في المرة القادمة وعلى الحكومة الباكستانية تغيير أسلوب تعاطيها مع هذه المجموعة.”