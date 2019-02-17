المونديال ينعش سوق العقارات

الدوحة - وكالات:

قال تقرير اقتصادي إن مونديال 2022 يحفز قطاع العقارات في دولة قطر مستفيداً من حركة الإنشاءات المتلاحقة لتوفير ناطحات سحاب وفنادق وعقارات سكنية لضيوف الدوحة.

وأشار التقرير إلى أن العديد من الأبراج الشاهقة اكتمل بعضها وهناك عشرات أخرى في أطوار بناء مختلفة وهي سمة غالبة في القطاع العقاري في دولة قطر.

وربط التقرير بين اقتراب موعد بطولة كأس العالم لكرة القدم وتأهب مشاريع جرى التخطيط لها منذ وقت طويل حالياً للدخول إلى السوق.

وتخطط قطر، وهي أكبر مُصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، لزيادة المساحات السكنية بنحو 50% والمساحات المكتبية بنسبة 40% في السنوات الثلاث القادمة، لأسباب من بينها طلب متوقع من بطولة كأس العالم لكرة القدم وفقاً لتقرير نشرته شركة دي.تي.زد للعقارات الأسبوع الماضي.

ونصيب الأسد في عمليات الإنشاء الجارية هو لأبراج سكنية راقية، ومساحات مكتبية لرجال الأعمال، وفنادق ومراكز فخمة للتسوق.

ويطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن يكون لدى قطر ما لا يقل عن 60 ألف غرفة فندقية جاهزة لبطولة كأس العالم التي تستمر شهراً، والتي تُقدر قطر أنها ستجتذب نحو 1.5 مليون من عشاق كرة القدم.

تلبية الطلب

ويقدر تقرير دي.تي.زد أن لدى قطر نحو 25 ألفاً و500 غرفة وأنها ستضيف 15 ألف غرفة أخرى بحلول 2022. وستتم تلبية بقية الطلب من خلال غرف على متن سفن سياحية ومعسكرات صحراوية ومن المتوقع أن تكون تلك المعسكرات على الطراز التراثي في الإعاشة لمنح الزائرين فرصة اختبار نمط الحياة الصحراوي. ويجري معظم البناء داخل مدينة جديدة تماماً هي مدينة لوسيل، المقامة على مساحة 38 كيلومتراً مربعاً شمالي الدوحة والتي تنتشر فيها أبراج تجارية وفنادق ومراكز للتسوق في مراحل متنوعة من الإنشاء. وتتولى شركة الديار القطرية تشييد مدينة لوسيل، التي من المقرر أن تستوعب 200 ألف مقيم و170 ألف موظف. وتحتضن المدينة أكبر استاد لكأس العالم في قطر وهو مزود بعدد 80 ألف مقعد سيستضيف مباراتي الافتتاح والختام. وتقول كوليرز انترناشيونال، التي كان مكتبها من بين الداخلين المبكرين إلى لوسيل، إن العمل جار على جلب شركات لشغل الأبراج التي تدخل السوق قبل عام 2020

وسطاء عقاريون

ويقول وسطاء عقاريون ومصرفيون ومحللون إن المعروض في السوق العقارية القطرية يتزايد قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022

ولم ينجم عن السوق العقاري أية قروض متعثرة، إذ يقول مصرفيون إن المقترضين الذين يحوزون أصولاً عقارية لديهم قدرة مالية كبيرة تؤهلهم للتعامل مع متطلبات السوق. وقال مصرفيون إن السوق يواكب التطورات متوقعين انتعاشاً في السوق العقاري خلال السنوات القادمة خاصة مع تراجع أسعار الإيجارات واكتمال العديد من المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً.

وفي مسعى لتحفيز النشاط، أقرت قطر الشهر الماضي قانون استثمار يسمح للأجانب بالملكية الكاملة للشركات، وعلى مدار سنوات جعلت قطر مناطق محددة راقية مثل لوسيل مفتوحة أمام الأجانب.

ووفقاً للتقرير فقد زاد إجمالي مساحات متاجر التجزئة إلى المثلين في ثلاث سنوات وسينمو بنسبة 50% إضافية بحلول 2021 مع إضافة مراكز تسوق جديدة وفقاً لدي.تي.زد.