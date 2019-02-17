تحفيز القطاع الخاص لتطوير الخدمات

الدوحة - الراية:

أكّد السّيد خالد الهاشمي وكيل الوزارة المُساعد لشؤون الأمن السيبراني بوزارة المُواصلات والاتّصالات أنّ الهدفَ من إطلاق آليات الامتثال للمعايير الوطنية لأمن المعلومات، الحفاظُ على أمن المعلومات الحكومية، وتحفيز القطاع الخاص المحلي، وذلك بوضع آليات وقواعد للالتزام بها، ما يؤدّي إلى تطوير الخدمات المقدمة والوصول إلى مُستوى أداء يُضاهي كُبرى الشركات العالمية، مؤكداً أن صياغة المعايير تمّت وفق أسس تعتمد على خصوصية كل قطاع ومجال عمله.

وأضاف الهاشمي خلال ورشة بعنوان «الأمن السيبراني في القطاع البحري في قطر: الفرص والتحديات» إن دولة قطر تقوم بوضع السياسات والقوانين من خلال التشاور والعمل مع الجهات المعنية لضمان أن مثل هذه السياسات لا تمثل عائقاً بل تبعث على الثقة.

وخلال الندوة التي نظمتها مؤسسة «تشاتام هاوس» المُتخصصة في وضع السياسات الدولية، بالشراكة مع وزارة المواصلات والاتصالات، وحضرها كوكبة من خبراء الصناعة من جميع أنحاء العالم لمناقشة التهديدات الإلكترونية التي تواجه الأعمال والبنية التحتية في مجال الشحن والموانئ، سلط الهاشمي الضوء على إطار إدارة مخاطر أمن المعلومات ومراحله الخمس وأنشطة كل مرحلة من هذه المراحل، فضلاً عن إلقاء الضوء على عددٍ من القوانين والسياسات التي أصدرتها قطر من أجل تأمين الأصول والممتلكات في القطاعات الحيوية بالدولة.

وركّزت الورشة التي شارك فيها متحدثون من القطاع الحكومي وقطاع الصناعة ومراكز الأبحاث والجامعات مثل جامعة حمد بن خليفة، وجامعة كوفنتري بالمملكة المتحدة وعدد من الشركات المحلية مثل شركة «ملاحة»، وشركة ناقلات على تبادل الأفكار والخبرات حول المخاطر الدائمة التطوّر التي تواجه نقل السلع عن طريق البحر.

وخلال الكلمة الافتتاحية للورشة، قال نيل كويليام من مؤسّسة تشاتام هاوس إنّ قضية الأمن السيبراني في القطاع البحري من الموضوعات التي بدأت تلقى اهتماماً متزايداً، وتأتي هذه الورشة في إطار حرص المنظمة على رفع الوعي بالأمن السيبراني في قطاع النقل البحري ودراسة الوضع وبحث أفضل المُمارسات والفرص في هذا المجال.

وأكّد كويليام على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات، منوهاً بأن ورش عمل كهذه تعدّ مثالاً للشراكات التي يتم بناؤها لخلق استجابات فعالة للتهديدات المتغيرة باستمرار في قطاع النقل البحري.

ومن خلال عرض تقديمي، أوضح عدنان البنا من شركة ملاحة كيف تمكّنت قطر من استعادة تدفقاتها البحرية إبان أزمة الحصار في وقت قصير، وذلك بفضل الشراكات بينها وبين مختلف القطاعات.

وعرضت شركة ناقلات ورقة عمل حول خبرة الشركة في مجال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، أشارت فيها إلى أن السفن أصبحت بمثابة منازل حديثة، حيث تحمل أنظمة قوية تعمل على تغيير مفهوم النقل التقليدي إلى مفهوم موجه نحو الأعمال والإنسان. وتشمل هذه الأنظمة تكنولوجيات مثل إنترنت الأشياء والبلوك تشين وحتى المختبرات الرقمية، حيث تعمل السفن كمقدمي بيانات للمستأجرين وأطراف التأمين ومذيعي الطقس، فضلاً عن ربط أفراد الطاقم بعائلاتهم وأحبّائهم.

وقال إنّ توفر العديد من مثل هذه التطبيقات تعني زيادة احتمالية خطر الهجمات الإلكترونية، منوهاً بأن تأمين اتصالات موثوقة للبيانات على متن ناقلات الغاز الطبيعي المسال لا يمكن أن يؤدي إلى تسريع تسليم البضائع فحسب، بل يقلل أيضاً من التهديدات السيبرانية.