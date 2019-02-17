بدء تأجير مشروع دانة السد الفندقي

الدوحة - الراية:

أعلنت شركة صك القابضة عن قرب الافتتاح الرسمي لمشروع «دانة السد» الفندقيّة، وذلك بعد فتح باب التأجير في المشروع الذي يحتوي على غرف وأجنحة فندقية راقية، إضافة إلى مطاعم ومكاتب إداريّة ومرافق ترفيهية ورياضية وخدمية متنوّعة.

ويعدّ «دانة السد»، ترجمة أخرى جديدة ناجحة لمنتج «شاركنا» العقاري، الذي أطلقته مجموعة صك القابضة برعاية سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس المديرين في المجموعة بهدف دعم المستثمرين العقاريين وتطوير السوق العقاري المحلي؛ حيث أثمرت الشراكة العقارية التي أنشأتها مع شركة برج السد العقارية عن إضافة «دانة السد» في منطقة السد.

وأوضح السيد علي عبدالله عبد الغني «مدير عام شركة تطوير العقارية» الشريك في شركة برج السد العقارية مالكة «دانة السد»، أن بدء التأجير في «دانة السد» الفندقية يأتي في إطار الخطة الزمنية التي تمهّد للافتتاح الرسمي له، والمتوقع أن يتم خلال الأشهر القليلة المقبلة، معرباً عن سعادته بالشراكة مع مجموعة صك القابضة والشركات التابعة لها، ومشيداً بالدعم والمرونة والتعاون.

وقال: «لقد كانوا شركاء حقيقيين، وكانوا يبدون حرصاً شديداً على أن يتم الإنجاز بالسرعة والدقة اللازمتين وبالتكلفة الواقعية والحقيقية، بما يصبّ في مصلحة المشروع وزيادة العائد الاستثماري».

وأضاف عبد الغني إن الموقع الجغرافي لـ «دانة السد» يشكل بحد ذاته ميزة وقيمة تنافسيّة وعنصر جذب للضيوف، فهو يقع في نطاق العاصمة، وفي نقطة جغرافية متميّزة بحيث يشكل صلة وصل بين منطقة السد التجارية والعديد من العقارات والمحلات التجارية والمولات الترفيهية، إضافة إلى المقار الحكومية والشركات والمؤسسات، ما يجعله مثالياً للإقامة والأعمال، وكذلك للسياحة والتسوّق، حيث يتجاور مع فندق جراند ريجنسي، وسنتربوينت مول، ومركز اللولو التجاري، ورويال بلازا، والسد بلازا، ومول المرقاب، ومن جهة أخرى هناك مستشفى حمد ومستشفى الرميلة، يضاف إلى كل ذلك أيضاً شبكة الطرق الجديدة التي ترتبط بالمترو».

هذا، ويتكوّن «دانة السد» من 5 أدوار متكرّرة، تشتمل على 165 وحدة فندقية متنوّعة، من ضمنها 20 جناحاً فندقياً فخماً، و3 مطاعم ومطابخ بمساحة إجمالية 1215 متراً مربعاً، بالإضافة إلى القاعة الرياضيّة مع ملحقاتها من ساونا وغرفة بخار بمساحة 270 متراً مربعاً، وصالة ألعاب وترفيه وحمام سباحة، وغيرها من المرافق الحيوية التي تهدف إلى جعل إقامة النزلاء والضيوف تجربة راقية في بيئة متكاملة الخدمات، كما أن المدخل الرئيسي للفندق يتميّز بواجهات زجاجية كبيرة وبهو رحب يتصل مع منطقة استراحة تزيد مساحتها على 400 متر مربع.

كما يضم ميزانين، و500 متر مربع مخصصة للمكاتب الإداريّة، ومنطقة جلوس وحديقة داخلية بمساحة 100 متر تقريباً، إلى جانب طابقين سفليين مخصصين لمواقف السيارات بقدرة استيعابيّة تبلغ 117 سيارة.