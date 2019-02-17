أوريكس: ندعم تطوير الاقتصاد المعرفي

الدوحة - الراية:

أطلقت شركة أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة النسخة السادسة من حملة جوائز تكريم الطلاب للنهوض بالتعليم العالي في دولة قطر، وذلك بندوة عُقدت في جامعة تكساس إي أند أم في قطر.

تهدف ندوات الطلاب التي تنظمها شركة أوريكس جي تي إل إلى تعزيز الحوار بين الطلاب والأوساط الأكاديمية والصناعية للمساعدة في تحديد ما هي أفضل البرامج والفرص الوظيفية التي تصُب أكثر من غيرها في مصلحة الطلاب في مرحلة ما بعد التخرج في قطر وخارجها.

وبالتزامن مع سلسلة ندوات الطلاب، تستضيف شركة أوريكس جي تي إل حفل توزيع الجوائز السنوية من أجل النهوض بالتعليم العالي. وتخصص الجوائز للطلاب المتميزين بتكريم طالبين من طلاب الماجستير وطالبين من طلاب الدكتوراه، كما يتم تكريم الفائزين بأن يصبحوا سفراء للدراسات العليا والمشاركة في برنامج الندوات خلال العام الدراسي في الجامعات في قطر.

وقال السيد محمد العنزي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية بشركة أوريكس جي تي إل: إن شركة أوريكس جي تي إل قد أطلقت جوائز تكريم الطلاب كجزء من رؤيتها الرامية إلى تسريع وتيرة تطوير الاقتصاد المعرفي بدولة قطر ومد جسور الحوار بين الصناعة والأوساط الأكاديمية. وأضاف: هذه الجوائز كانت ولا زالت حجر الزاوية في جهود قطر المتواصلة لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030 من خلال احتضان وتكريم الإنجازات المتميزة لأفضل العقول وأرقاها.

هذا وتشكل حملة الجوائز خطوة أساسية في الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في الصناعة والأوساط الأكاديمية لإلهام روح الابتكار والبحث والتطوير في قطر، حيث تلعب الدولة دورًا جوهريًا في تعزيز الزخم العالمي لزيادة عدد طلاب مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والمهارات اللازمة للتصدي للتحديات التقنية المتنامية في قطاع الطاقة.

جدير بالذكر أن التصدي للتحديات الكبرى المتعلقة بأمن الطاقة والأمن المائي والأمن المعلوماتى والصحة قد كانت جزءًا لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية خلال العقد المنصرم. كما أن الشراكة المستمرة بين الصناعة والأوساط الأكاديمية والحكومية ستكون ضرورية وأساسية من الآن فصاعدًا حيث تستعد بلادنا الحبيبة للحفاظ على مواردها ومعرفتها التقنية وتعزيزها.