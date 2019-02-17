المنافذ التجارية ترتفع إلى 368 في اللؤلؤة

الدوحة - الراية:

كشفت الشركة المتحدة للتنمية المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة-قطر وجيوان، عن ارتفاع مطرد في نسبة إشغال وتأجير محلات التجزئة في الجزيرة خلال شهري يناير وفبراير من عام 2019، ما يؤشر إلى أهميتها كعلامة تجارية رائدة.

وأشارت الشركة في بيان أمس إلى توقيع عقود تأجير للعديد من العلامات التجارية الجديدة التي ستنضم إلى الجزيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمحلات التجارية والمطاعم والمنافذ الخدماتية الموزعة بين أرجاء جزيرة اللؤلؤة-قطر إلى 368 منفذاً تجارياً.

وتواصل جزيرة اللؤلؤة-قطر ترسيخ موقعها الريادي كوجهة سياحية وترفيهية متميزة في دولة قطر، ما ينعكس في العدد المتزايد للمحلات التجارية والمطاعم والمنافذ الخدماتية الجديدة التي تسعى لحجز موقع لها في الجزيرة.

وتقدم هذه المحلات مزيجاً تجارياً غنياً من علامات تجارية تستهدف شريحة واسعة من السكان والزوار حيث تعمل على تلبية أذواقهم واحتياجاتهم وعلى تكريس جزيرة اللؤلؤة-قطر كمقصد مفضل للعيش والتسوق وتناول الطعام والاستمتاع بتجربة فريدة من الرفاهية، كل ذلك ضمن موقع واحد.

وبخلاف معظم تجارب التسوق التقليدية، حيث ينحصر الزوار في مراكز التسوق المغلقة، تقدم جزيرة اللؤلؤة-قطر لزوارها تجربة رائعة في الهواء الطلق بالإضافة إلى الأماكن المكيفة، مع المئات من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي التي تطل مباشرة على المارينا. لذلك، تواصل الجزيرة استقطاب أعداد متزايدة من العلامات التجارية الراقية، التي تسعى إلى تثبيت حضورها في السوق القطري المتنامي، من خلال افتتاح متاجر رئيسية في جزيرة اللؤلؤة-قطر.

وتواصل جزيرة اللؤلؤة-قطر ازدهارها مع الافتتاح المنتظم للمزيد من المتاجر والمطاعم ومنافذ الخدمات الجديدة في كل من بورتو أرابيا، مدينا سنترال قناة كارتييه وبرج الشركة المتحدة للتنمية، حيث باتت هذه الأماكن مركزاً لأبرز العلامات التجارية العالمية.

وتمتاز منطقة بورتو أرابيا بواجهة بحرية خلابة وتتضمن ممشى مفتوح ممتد بطول 3.5 كيلومتر حيث العديد من المتاجر والمطاعم والمقاهي ومراكز اللياقة الرياضية وغيرها من وسائل الراحة، مما جعل من بورتو أرابيا المكان المثالي الذي يجسد شخصية جزيرة اللؤلؤة-قطر.

أما منطقة مدينا سنترال فتمثل قلب اللؤلؤة-قطر النابض، وتوفر مجموعة حصرية من المرافق السكنية وخدمات التسوق والترفيه، وتجسد الأجواء الاجتماعية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

هذا وتشكل التصميمات المعمارية الملونة في المباني النابضة بالحياة الطابع الفينيسي المميز في منطقة قناة كارتييه. وتتمتع منافذ البيع بإطلالات خلابة على القنوات والساحات وشوارع المشي الواسعة.

توفر هذه المرافق تجربة رائعة في أسلوب الحياة لكل من سكان وزوار جزيرة اللؤلؤة-قطر.