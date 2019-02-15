قطر تدين هجوما على قافلة عسكرية هندية

الدوحة - قنا :
أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف قافلة عسكرية قرب مدينة سريناغار في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى.
وجددت وزارة الخارجية، في بيان أمس، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.
وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب الهند.
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