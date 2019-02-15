تنسيق تركي روسي إيراني لحل الأزمة السورية

سوتشي (روسيا) - وكالات:

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إثر قمة جمعت إيران وتركيا وروسيا أن الدول الثلاث تعتبر أن سحب ألفي جندي أمريكي من سوريا بناء على قرار الرئيس دونالد ترامب يشكل “خطوة إيجابية”.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي إثر القمة الثلاثية التي عقدت في سوتشي (جنوب روسيا) إن “وجهة نظرنا المشتركة مفادها أن إنجاز هذه المرحلة سيكون نقطة إيجابية تساعد في استقرار الوضع”.

وقال بوتين إن التحركات العدوانية التي يقوم بها المتشددون في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة لن تمر دون عقاب. وأضاف بوتين إن المنطقة المنزوعة السلاح في المحافظة والتي تم التوصل إليها في إطار اتفاق مع تركيا وإيران العام الماضي هي مجرد إجراء مؤقت. وأكد أن قمة سوتشي الثلاثية ستعطي دفعاً جديداً للتسوية السياسية في سوريا.

وقال بهذا الخصوص، “أنا على يقين من أننا سنتمكن من إعطاء دفع جديد لتسوية الوضع في سوريا، سواء على الأرض أو في إطار الجهود السياسية والدبلوماسية لإقامة حوار بين السوريين”.

وأضاف لقد قطعنا شوطاً طويلاً.. وإذا ما عملنا بفعالية وسلاسة وبحثنا عن حلول وسط، فمن المؤكد أننا سنحقق الهدف المرجو”. وقال بوتين إن “العمل من أجل إيجاد حل للأزمة السورية جارٍ، وقد حققنا تقدماً كبيراً من خلال التعاون مع تركيا، وإنني على ثقة بأننا نستطيع إكساب زخم جديد للحوار بين الأطراف السورية، وذلك بالعمل مع تركيا”، من جانبه، رحب الرئيس التركي بـ”موقف روسيا الإيجابي” من فكرة “المنطقة الآمنة” في سوريا وأكد أنه لا يمكن تحقيق وحدة التراب السوري دون تطهير منطقة “منبج” وشرق الفرات من تنظيمي “ب ي د” و”ي ب ك”. وأشار إلى أنه “يجب تجاوز الانسداد الحاصل بخصوص اللجنة الدستورية في سوريا”، مضيفاً أنه يمكن خلال فترة قصيرة التوصل إلى نتيجة لإعلان اللجنة من خلال وضع تحفظات الأمم المتحدة في الاعتبار.

وقال إنه يدعم فكرة المنطقة الآمنة في سوريا بما يخدم إزالة مخاوف بلاده بشأن الأمن القومي، معتبرا أنه لا يمكن تحقيق وحدة التراب السوري دون تطهير منطقة منبج وشرق الفرات من تنظيم داعش ووحدات حماية الشعب الكردية.

وأشار أردوغان إلى أهمية التعاون في استخدام المجال الجوي بمناطق عمليتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون” على غرار التعاون في استخدام المجال الجوي بمحافظة إدلب.

و قال الرئيس الإيراني حسن روحاني لنظيريه الروسي والتركي إنه يدعم مسعى لتطهير منطقة إدلب بسوريا من مقاتلين كانوا ينتمون من قبل لجبهة النصرة، وأضاف أنه سيكون من الخطأ تركهم يخرجون من مأزقهم لمجرد أنهم غيروا اسمهم.

وأبلغ روحاني بوتين وأردوغان بأنه يعتقد أن الوقت حان لتكثيف الجهود لإصلاح الوضع في إدلب. وفي الوقت نفسه، أفاد مراسل الجزيرة بأن دورية عسكرية تركية روسية مشتركة سيرت في مناطق سيطرة الوحدات الكردية بريف حلب الشمالي، وتحديداً في قرى مرعناز وعين دقنة وكفرخاشر ومطار منج العسكري. وتعد هذه الدورية الأولى من نوعها منذ سيطرة المعارضة المسلحة والجيش التركي على منطقة عفرين بريف حلب الغربي قبل نحو عام.