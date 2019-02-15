دول الحصار تهدد الأمن الغذائي في المنطقة

روما - قنا:

شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة الثانية والأربعين لمجلس المحافظين في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) في العاصمة الإيطالية روما.

ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي الجهني سفير الدولة لدى إيطاليا والممثل الدائم لدولة قطر لدى وكالات الأمم المتحدة في روما.

وتساهم دولة قطر، العضو في المجلس التنفيذي للصندوق، بشكل كبير في نشاطاته ودعم موارده المالية.

وألقى سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي الجهني، كلمة دولة قطر في افتتاح جلسات عمل المجلس، تحدث فيها عن الحصار الجائر المفروض على دولة قطر وتأثيره وتبعاته السلبية الواسعة على الأمن الغذائي العالمي. وقال «لقد اتخذت دول الحصار حججاً وادعاءات باطلة كشفتها الأحداث والواقع والمعطيات والتاريخ، وظلت دول الحصار أسيرة ادعاءاتها وزيف حججها فواصلت ولا تزال تواصل حملتها ضد دولة قطر دون أن تبحث عن خطة للخروج مما تورطت به. ولم تقدم دول الحصار شيئاً جديداً، وهي تعلم جيداً بأن لا علاقة لحملتها على دولة قطر بما نسبته إليها».

وتابع «لقد سعت دول الحصار وسخرت كافة مواردها وإداراتها وأجهزتها للإساءة إلى دولة قطر، ومحاولة فرض وصاية عليها وعلى سيادتها، ولم يعُد هذا الأمر خافياً لدى الرأي العام العالمي، يقابل هذا تطوير دولة قطر آفاق تعاونها وعلاقاتها المميزة مع الدول الكبرى والدول الأخرى الصديقة، حيث أصبحت تلك العلاقات الآن أفضل مما كانت عليه قبل الحصار الجائر». وأكد أن دول الحصار أخطأت مرة أخرى في عدم تقديرها لإرادة الشعب القطري الذي التف صفاً واحداً وراء قيادته السياسية الحكيمة للبلاد بمواجهة هذه الأزمة التي صنعتها دول الحصار التي استمرت في نشر الافتراءات والتضليل للتأثير على اقتصادنا وعملتنا ومعدلات النمو في بلادنا، وسعت خائبة لتعطيل خططنا التنموية في شتّى المجالات.

واعتبر أن ما تقوم به دول الحصار في المنطقة والإقليم يشكل تهديداً جدياً للأمن الغذائي ويعرض التنمية الزراعية والثروة الحيوانية وتجارة المواد والسلع الغذائية الزراعية بين دول المنطقة لمخاطر جادة ونتائج لا تعرف بعد عُقباها.. مشيراً إلى «أن دول الحصار لم تكتفِ بهذه السلسلة من الإجراءات غير الشرعية التي اتخذتها بل مسّت بالقيم والأعراف والمصالح، وهي ما زالت لا تريد التوصل إلى حل في إطار الاحترام المتبادل والمتكافئ».

ودعا الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى أن يضع في برامجه وسياساته الآنية، المخاطر التي يشكلها الحصار الجائر المفروض على دولة قطر، وعلى الأمن الغذائي العالمي، ولما لهذا الحصار التعسفي من تبعات سلبية لا حصر لها.