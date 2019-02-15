جولة مشاورات سياسية بين قطر وكوت ديفوار

أبيدجان - قنا : عقدت جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وجمهورية كوت ديفوار. ترأس الجانب القطري سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، بينما ترأس جانب كوت ديفوار سعادة السيد داودا دياباتي الأمين العام لوزارة الخارجية. جرى خلال جولة المشاورات بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. من ناحية أخرى، التقى سعادة السيد مارسيل آمون تانوه وزير خارجية جمهورية كوت ديفوار أمس، مع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، الذي يزور كوت ديفوار حاليا. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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