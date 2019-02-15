صاحب السمو يمنح وسام الوجبة لسفيري قرغيزستان وبيرو

الدوحة - قنا :

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بقصر البحر صباح أمس، سعادة السيد نوران نيازاليف سفير جمهورية قرغيزستان، وسعادة السيد كارلوس فيلاسكو منديولا سفير جمهورية بيرو، كلا على حدة، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عملهما في البلاد.

وقد منح سمو الأمير المفدى، وسام الوجبة لكل من السفيرين تقديرا لدورهما في المساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر وبلديهما، متمنيا لهما التوفيق فيما سيوكل إليهما من مهام في المستقبل، ولعلاقات دولة قطر مع بلديهما دوام التطور والارتقاء.

من جانبهما، أعرب السفيران عن شكرهما وتقديرهما لسمو الأمير المفدى وللمسؤولين في الدولة على ما لقيا من تعاون أسهم في نجاح عملهما بالبلاد.