إيران تتوعد بالرد على هجوم زاهدان

طهران- وكالات:

اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي بعض دول المنطقة بدعم هجوم استهدف حافلة للحرس الثوري فى زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشيستان أسفر عن مقتل 27 من أفراد الحرس الثوري وإصابة ما لا يقل عن 13، كما اتهم الرئيس حسن روحاني الولايات المتحدة وإسرائيل ودولا إقليمية “بدعم الإرهاب”، في حين حمل وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف ونائبه عباس عراقتشي المشاركين في مؤتمر وارسو المسؤولية. وبعد يوم من الهجوم قال المرشد الإيراني “متأكدون من وقوف أجهزة استخبارات بعض دول المنطقة وراء الهجوم على حافلة الحرس الثوري”. من جهته، قال روحاني للصحفيين “سنثأر بالتأكيد لدماء شهدائنا من هذه المجموعة العميلة”، معتبرا أن “الجذور الرئيسية للإرهاب في المنطقة هي الولايات المتحدة والصهيونية وبعض الدول النفطية الإقليمية التي تقدم الدعم المالي للإرهابيين”. وأضاف روحاني “هذه الجريمة ستظل وصمة في السجل الأسود للداعمين الرئيسيين للإرهاب في البيت الأبيض وتل أبيب وعملائهم في المنطقة”. وحث روحاني الدول المجاورة لإيران على “القيام بواجبها القانوني في إطار علاقات حسن الجوار”، مضيفا “إذا استمرت هذه التصرفات من دون أن تتمكن هذه الدول من صد الإرهابيين فمن الواضح أن لنا حقوقاً من حيث المعايير القانونية والدولية، وسوف نتمكن من استيفاء حقوقنا في الوقت المناسب”.

وقبل تصريحات روحاني، انتقد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف مؤتمر وارسو بشأن الأمن في الشرق الأوسط، وقال في تغريدة “هل وقوع الهجوم الإرهابي بالتزامن مع السيرك الذي يجري في وارسو ضد إيران صدفة؟.