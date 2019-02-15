الأرصاد: فرص لهطول أمطار رعدية.. السبت والأحد

الدوحة ـ الراية:
أوضحت إدارة الأرصاد الجويّة أن خرائط الطقس تشير إلى احتمال تأثر أجواء البلاد بحالة من عدم الاستقرار، ناتجة عن امتداد منخفض جوي على المنطقة خلال الفترة ما بين اليوم الجمعة، وحتى يوم الأحد القادم، حيث تتزايد كميات السحب تدريجياً، اليوم الجمعة مع فرصة لهطول بعض الأمطار الخفيفة.
وأشارت الإدارة في بيان لها أمس إلى أنه من المتوقع تحسن فرص الأمطار يومي السبت والأحد، حيث تتهيأ الفرص لهطول أمطار متفرّقة متفاوتة في الشدّة قد تكون رعديّة أحياناً على بعض المناطق، ويبدأ نهار يوم الأحد هبوب رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة تؤدّي إلى ارتفاع الموج ليتراوح بين ٨ إلى ١٢ قدماً على كافة المناطق، مع انخفاض في درجات الحرارة، حيث تميل الأجواء إلى البرودة خلال الليل والصباح الباكر، وأهابت الإدارة بالجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال الأمطار الرعدية التي يصاحبها عادة رياح مفاجئة قوية السرعة، وتجنب ارتياد البحر خلال الفترة ما بين يوم السبت إلى يوم الاثنين، ومتابعة آخر التحديثات عبر حساباتها الرسميّة.
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