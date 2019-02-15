الخليل: إصابة العشرات بمواجهات مع الاحتلال

القدس المحتلة - قنا:

أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين، أمس بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من إحدى المدارس في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل في الضفة الغربية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال داهمت عدداً من بلدات وأحياء مدينة الخليل، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات في محيط المدرسة، أطلقت خلالها الغاز السام المسيل للدموع، أصيب على إثرها عشرات الطلبة بحالات اختناق، وتم معالجتهم ميدانياً. وأضافت إن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا جنوب الخليل، وفتشت منزل مواطن واستولت على مركبته. وخطّ مستوطنون، شعارات عنصرية، وأعطبوا إطارات مركبات، في قرية اسكاكا شرق مدينة سلفيت. وقال عبدالقادر أبوحاكمة رئيس مجلس قروي اسكاكا، إن مستوطنين اقتحموا القرية، وأعطبوا إطارات 20 مركبة وخطوا عليها وعلى جدران مسجد القرية وبعض منازلها، شعارات عنصرية معادية للعرب. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تسعة مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال داهمت قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله واعتقلت خمسة أشخاص، كما استولت على أموال من منزل أحد المواطنين. وداهمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، واعتقلت ثلاثة آخرين، كما اعتقلت شاباً من بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية بعد مداهمة منزل ذويه، وتفتيشه.

قوات الاحتلال تقوم بعسكرة شوارع الخليل وبث الرعب بين المواطنين