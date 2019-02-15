لعبنا مباراة رائعة رغم النقص العددي

متابعة - حسام نبوي:

أشاد التركي بولنت مدرب الريان بالمُستوى الذي ظهر به فريقه في مباراته أمس أمام العربي وتحقيقه الفوز. وقال بولنت خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: المُباراة كانت قوية أمام العربي الذي عزّز صفوفه بلاعبين أكْفاء، ونحن كنا نعلم جيداً مدى صعوبتها واستعددنا جيداً، ودخلنا اللقاء بشكل جيد رغم النقص العددي بغياب تاباتا، وعمر باري، وخلفان، ولكن باقي اللاعبين قدّموا المطلوب، ونتمنّى أن تساهم في رفع معنويات اللاعبين قبل مباراتنا الآسيوية.

وأضاف قائلاً: تدربنا على تكتيك معين في وجود حمرون، ولكن عندما رحل اضطررنا إلى تغيير تكتيك اللعب في المباراة، وبدأنا اللقاء بشكل جيد وسجلنا هدفين، وكان من الطبيعي أن يحدث نوع من الاسترخاء بعد التقدّم بهدفين.

وحول توقّعه الفوز بهذا السيناريو وهذه النتيجة، قال: البعض رشّح العربي للفوز نظراً للتعزيزات التي قام بها بضمّ صفقات جديدة، ونحن ركّزنا على أنفسنا وعملنا جيداً على تقديم مستوى جيد، والحمد لله نجحنا في تحقيق هدفنا بالفوز بثلاثية.

وعن المُنافسة في المربع الذهبي، قال: طموحنا في ازدياد دائماً، وإن شاء الله، سنقدّم كل ما لدينا في المُباريات المُقبلة لإنهاء الدوري في أفضل مركز ممكن.

المدرب الجديد هلجريمسون:

صناعة هوية للعربي تحتاج إلى وقت

قال هيمير هلجريمسون مدرب العربي خلال المُؤتمر الصحفي عقب اللقاء: نتيجة المُباراة لاتعكس أداء الفريق، في كل الأحوال لايمكن أن أكون سعيداً بهذه النتيجة، ولكن أداء العربي كان جيداً، فالريان تمكن من استغلال الفرص التي أتيحت له عكس فريقنا، وهذا ما صنع الفارق وجعله يفوز بثلاثية.

وأضاف: في بداية المباراة كان هناك نوع من عدم الانسجام الكامل بين اللاعبين، لأنهم لم يعتادوا اللعب مع بعض، وكان هاك فقدان للثقة، ولكن مع مرور الوقت لعبنا بشكل أفضل، وأتيحت لنا فرص للتسجيل لم نتمكن من استغلالها، وبشكل عام أداء الفريق كان جيداً.

وحول مدى تأثر الفريق بالهزيمة في المباراة، قال: نحن نعمل على إعادة فريق العربي، هناك أمور يمكن تغييرها بسرعة مثل إضافة بعض اللاعبين، ولكن هناك أشياء تتطلب وقتاً مثل صناعة هُوية الفريق في اللعب، لكي يكون أداء الفريق أفضل في المُستقبل ونحن نعمل بجدية وجهد كبير، والفريق قدم مردوداً جيداً خلال المباراة رغم الهزيمة سنواصل الاستمرار في العمل.

وعن الاعتماد على حارس مرمى شاب في المباراة، قال: الحارس الموجود في المباراة هو الحارس الأول بالنسبة لي، وهو حارس شاب لديه إمكانات جيدة وهي أول مباراة له، ومن الطبيعي أن يظهر عليه الارتباك، بالتأكيد الثقة تحتاج إلى وقت، والأهداف الثلاثة هي من أخطاء الجميع وليس الحارس فقط.

الشيخ خليفة بن جبر رئيس العربي:

خبرة الريان حسمت المباراة

أكّد الشيخ خليفة بن حمد بن جبر آل ثاني رئيس النادي العربي على أن فريقه غاب عنه التوفيق في مباراته أمس أمام الريان رغم تقديمه مباراة جيدة، وقال في تصريحات عقب اللقاء: أقول «هارد لك « للاعبين فلم يحالفنا التوفيق خلال المُباراة، وأهدرنا عدة فرص خاصة في الشوط الثاني من المُباراة الذي قدمنا خلاله مستوى جيداً.

وأضاف قائلاً: خبرة لاعبي الريان أفضل وانسجامهم داخل الملعب، ففريقنا به 6 لاعبين جدد يحتاجون إلى وقت لزيادة الانسجام، وأنا أرى أن الفريق قدم ما عليه إلا أنه افتقد للتوفيق في استغلال الفرص. وقال رئيس النادي العربي: هدفنا تحسين مركز الفريق في الوقت الحالي والإعداد للموسم القادم، وسيكون هناك تغييرات على مستوى اللاعبين المُواطنين والمحترفين، وإن شاء الله العربي يعود للمُنافسة بتكاتف وعمل الجميع جهازاً فنياً وإدارياً ولاعبين.

فهد خلفان: لم نستغل الفرص

قال فهد خلفان لاعب العربي: فريقنا قدّم مباراة جيدة إلا أننا لم نستغل الفرص التي أُتيحت لنا على عكس فريق الريان الذي استغل الفرص وسجل هدفين في الشوط الأول وصعب المهمة لعودتنا في المُباراة.

وأضاف: فريقنا لايستحقّ الخسارة بهذه النتيجة على الأداء الذي قدّمه.