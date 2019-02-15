كولينا يشيد بنجاح معسكر حكمات المونديال

الدوحة - الراية:

استقبل عيسى بن عبدالله الهتمي مدير عام قنوات الكاس الرياضيّة بيرلويجي كولينا رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد الدوليّ لكرة القدم «الفيفا»، وماسيمو بوساكا مُدير إدارة التحكيم بالفيفا.

جاء اللقاء على هامش معسكر الفيفا للمحكمات الذي أُقيم بالدوحة استعداداً لنهائيات كأس العالم للسيدات.

وقام الهتمي بتكريم كولينا وبوساكا اللّذين توجها بالشكر إلى قنوات الكاس الرياضيّة على الدعم الكبير الذي تقدّمه إلى منظومة التحكيم العالمية والتغطية المُتميّزة لمعسكر الدوحة لمحكمات الفيفا.

وأشاد كولينا بالأجواء المثالية التي جرت فيها مُنافسات النسخة الثامنة لبطولة الكاس الدولية التي تختتم اليوم والتي تواكبت مع حدث كبير، وهو اليوم الرياضي للدولة، وذلك من حيث التنظيم الرائع وأجواء المُنافسة.

وأشار كولينا إلى أن البطولة شهدت تطبيق تقنية فيديو الحكم المُساعد للمرة الأولى للحكام السيدات في إطار تجهيزهن لنهائيات كأس العالم، وقد قامت قنوات الكاس بنقل مباريات البطولة لها بأعلى تقنيات التصوير والبثّ وأحدثها في العالم. وأوضح كولينا أن التجربة سيتمّ تكرارها خلال شهر مارس المقبل.