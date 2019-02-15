العربي يلعب .. والريان يكسب

متابعة - بلال قناوي:

لعب العربي وقدّم مستوى جيداً وفاز الريان بثلاثة أهداف لهدف القمة الكروية القطرية التي جرت بينهما مساء أمس باستاد جاسم بن حمد بنادي السد في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لدوري نجوم QNB، وانتهى شوطها الأول بتقدم الريان بهدفين للاشيء سجلهما ريفاس ومايو نجين في الدقيقتين 13 و19، وفي الشوط الثاني سجّل بوني الهدف العرباوي في الدقيقة 52 ، وأضاف ريفاس الهدف الثاني له والثالث للرهيب في الدقيقة 67. ورفع الريان رصيده إلى 30 نقطة وتقدّم من الرابع إلى الثالث، وتوقف رصيد العربي عند 21 نقطة.

خرجت المباراة قوية ومثيرة لاسيما في الشوط الثاني، وظهر العربي فيها بشكل جيد وبثوب جديد للغاية، لكن الأخطاء الدفاعية أصابته في مقتل حيث عرف الريان ونجومه كيف يستغلون هذه الفرص ويقتنصون الأهداف والمباراة ونقاطها الثلاث.

الشوط الثاني كان أكثر قوة وإثارة ومتعة من الجانبين خاصة العربي الذي تفوق على نفسه وقلّص الفارق إلى هدف لكن الأخطاء الدفاعية والمساحات الخالية سهّلت مهمة عودة الريان وتسجيله الهدف الثالث.

وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر المباراة قمة الإثارة بعد أن ألغى عبد الرحمن الجاسم ركلة جزاء للعربي في الدقيقة 93 بعد اللجوء لـ VAR، ثم تصدّت العارضة لتسديدة صاروخية عرباوية أطلقها بوني وحرمته من هدف محقق.

رغم الاستحواذ والتفوق الميداني العرباوي، ورغم أن الفرصة الأولى كانت عرباوية سدّدها بوني بجوار القائم، إلا أن الهدف الأول كان ريانياً في الدقيقة 13 من أول محاولة ومن أول هجمة ومن تسديدة قوية من خارج المنطقة أطلقها لوكا وصدّها حارس العربي بصعوبة وارتدت وتباطأ الدفاع في تشتيتها، لتجد اللاعب الجديد الفنزويلي ريفاس يكملها داخل الشباك مسجلاً الهدف الأول.

ارتبك العربي بعض الشيء بعد الهدف الرياني الأول وتراجع أداؤه، وسيطر الريان على المباراة ومجريات اللعب، ويبدأ في التهديد القوي، ولم تمر أكثر من 6 دقائق حتى استطاع الرهيب تسجيل الهدف الثاني من كرة وصلت كيو ميونج في اليمين توغل عرضياً حتى حدود المنطقة وسدّد بيسراه دون أي مقاومة من الدفاع تسكن كرته الشباك مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 19.

لم يتأثر العربي بالهدفين وعاود الهجوم وكان قريباً من تقليص الفارق من عرضية وصلت على رأس بوني سدّدها لتصطدم بالمدافع وتمر بجوار القائم ركنية، وفي الدقيقة 28 يطلق جارديل تسديدة صاروخية يصدها فهد يونس بصعوبة وترتد لكن دفاع الريان على عكس العربي كان يقظاً وشتت الكرة قبل أقدام بوني.

في الدقيقة 40 يضغط العربي ويخطف فازكيز الكرة من دفاع الريان خارج المنطقة ويمرّر إلى بوني الذي انفرد داخل المنطقة وسدّد الكرة بجوار القائم مُهدراً الفرصة الرابعة.

بوني يُشعل اللقاء

بدأ الشوط الثاني بصورة أقوى خاصة من جانب العربي الذي ضغط بشدة لتقليص الفارق وتعديل النتيجة، وبعد دقائق من الشد والجذب في منطقة الوسط، ينطلق هاشم عبد اللطيف من اليمين ويتلاعب بدفاع الريان ويُمرّر عرضية داخل المنطقة تصل إلى بوني قابلها مباشرة داخل المرمى مسجلاً الهدف الأول للعربي في الدقيقة 52 ليشعل المدرّجات العرباوية ويشعل المباراة حيث واصل العربي الضغط والهجوم بحثاً عن التعادل، وعاود الريان الهجوم بحثاً عن هدف ثالث.

وتحوّلت المباراة إلى لقاء مفتوح هجومياً من الجانبين في الشوط الثاني، وأصبحت فوق صفيح ساخن من شدة الصراع داخل الملعب وإن تراجع أداء الريان خاصة في الوسط ما أجبر مدربه بولنت على التغيير.

هدف رياني ثالث

في الدقيقة 67 تواصلت المحاولات العرباوية المستمرة للتعادل، ويخطف الريان الهدف الثالث من هجمة سريعة وصلت فيها الكرة إلى سباستيان، مرّرها من الوسط أمامية إى ريفاس داخل المنطقة في اليسار الذي سدّدها قوية أرضية تفلت من الحارس وتسكن الشباك.

إلغاء ركلة جزاء عرباوية

لم ييأس العربي رغم الهدف الثالث وحاول كثيراً تقليص الفارق، وأجرى مدربه عدة تغييرات ، وتشهد الدقائق الأخيرة صراعاً قوياً ومثيراً بين هجوم العربي ودفاع الريان.

في الدقيقة 94 يحتسب عبد الرحمن الجاسم ركلة جزاء للعربي نتيجة عرقلة محمد علاء مدافع الريان لأحد لاعبي العربي، لكنه يلجأ إلى تقنية الفيديو (VAR) ويتراجع عن قراره ويلغي ركلة الجزاء.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة يزيد العربي من ضغطه ومن هجومه وينطلق بوني بالكرة ويطلق قذيفة صاروخية تصطدم بالعارضة وترتد إلى داخل الملعب لتحرم العربي من هدف مستحق في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة والوقت بدل الضائع.

الحكم احتسبها وفاجأ الجميع بتراجعه والاستعانة بالفيديو

الـ VAR حرم العربي من ركلة الجزاء

الدوحة - الراية:

تساءل الجمهور أمس عن الأسباب التي دفعت حكمنا الدولي عبد الرحمن الجاسم إلى إلغاء ركلة الجزاء التي احتسبها للعربي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وسبب تساؤل الجمهور أن الجاسم هو الذي احتسب ركلة الجزاء «بغض النظر عن صحتها» ووضع الكرة عند نقطة الجزاء وطلب من اللاعبين التراجع.

كما أن الجاسم كان على مقربة من اللعبة التي كانت أيضاً واضحة أمامه ولم تكن الرؤية صعبة أو مختلفاً عليها.

إلى جانب كل ذلك فإن الجاسم كان حاسماً في احتساب الركلة واستعد الجميع لتنفيذها لكنه فجأة أشار إلى الـ VAR.

وذهب لإعادة مشاهدة اللعبة مرة أخرى وفاجأ الجميع بإلغائها بدون سبب واضح أو مبرّرات مقنعة!.

اللعبة كانت واضحة ولاعب الريان حرم لاعب العربي من الاستحواذ على الكرة وسقط على الأرض بسبب خطأ مدافع الريان.

نعتقد أن الـ VAR الذي وُجد من أجل العدالة لم ينصف العربي وحرمه من خطأ مستحق وركلة جزاء صحيحة كانت كفيلة بمساعدة العربي على التعادل خاصة أن العربي كان قريباً بعد إلغاء ركلة الجزاء من تسجيل هدف آخر.

تشكيلتا الفريقين

الريان:

فهد يونس وموفق عوض وجونزالاو فييرا ودامي تراوري ومحمد جمعة ومحمد بدر سيار( عبد الرحمن الكربي 64) وأحمد عبد المقصود ( محمد علاء 77) ومايونجين كو وريفاس وسباستيان سوريا ( موسى هارون 85 ) ولوكا .

العربي: محمود إبراهيم ومصعب خضر ومرتضي بور وإبراهيم ماجد ( فهد خلفان 68 ) وأحمد إبراهيم وهاشم علي وويلفريد بوني وجاسر يحيى (عبد الرحيم يوسف 77) وجارديل وفاركيز ومحمد صلاح (عبد الرحمن عناد 89).

بطاقة المباراة

= الفريقان: الريان - العربي

= التاريخ : 14 فبراير 2019

= الملعب: جاسم بن حمد بنادي السد

= دوري QNB موسم 2018/‏2019

= الجولة : السادسة عشرة

= النتيجة : 3-1 للريان

= الشوط الأول : 2-0 للريان

= الأهداف : ريفاس 13 و67 وكيو مايونج 19( الريان) وبوني 52 ( العربي )

= الحكام : عبد الرحمن الجاسم ومحمد ظرمان وزاهي الشمري وحمد السبيعي

= الإنذارات : محمد جمعة ولوكا ( الريان ) وأحمد إبراهيم ومرتضى بور (العربي )

= الطرد: لا يوجد

= ركلات جزاء: لا يوجد