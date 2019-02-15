علاقة ميسي مع برشلونة أبدية!

برشلونة - أ ف ب:

عبّر جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة حامل لقب ومتصدّر الدوري الإسباني لكرة القدم عن ثقته بالتجديد لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم خمس مرات والذي ينتهي عقده مع الفريق الكاتالوني في عام 2021. وقال جوسيب ماريا بارتوميو في حديث إذاعي في إسبانيا «ليو ميسي سيستمرّ معنا هو لاعب (دائم) في هذا النادي والعلاقة ستستمر إلى الأبد».

ولم يعرف الأرجنتيني في مسيرته الاحترافية فريقاً غير برشلونة، إذ نشأ في صفوف فئاته العمرية، وقاده منذ بدء مسيرته مع فريقه الأول صيف العام 2005، إلى سلسلة ألقاب أبرزها تسعة في الدوري الإسباني، وأربعة في دوري أبطال أوروبا، وستة في كأس إسبانيا.

وكان ميسي قد مدد عقده في 2017 حتى 2021.

وتابع بارتوميو عن ميسي الذي عبر سابقاً عن رغبته بإنهاء مسيرته مع فريق بداياته نيويلز اولد بويز «ينتهي عقد ميسي بعد سنتين، لكن نظراً للطريقة التي يلعب فيها سنحتفظ به لسنوات عديدة»، مضيفاً «ليو ذكي، يعرف كيف يقيم الأمور إذا شعر بالراحة سيقول لنا».

وأكد أنه «عندما يقرّر سنجدّد العقد».

ويقدّم ميسي مشواراً رائعاً هذا الموسم مع برشلونة، وسجل له 21 هدفاً في الدوري قبل أن يتعرّض لإصابة عضلية أثرت على مشاركته في الأسبوع الماضي.

اعترف بتحايله للحصول على بطاقة صفراء

راموس مهدد بعقوبة مضاعفة

أمستردام - رويترز:

يواجه سيرجيو راموس قائد ريال مدريد خطر الإيقاف مباراة إضافيّة ما قد يحرمه من الظهور في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم حال تأهل الفريق الإسباني بعدما أقرّ أنه تعمد الحصول على إنذار في الانتصار 2-1 على مستضيفه أياكس الهولندي.

وبعد تقدّم ريال مدريد 2-1 في ذهاب دور الستة عشر حصل راموس على بطاقة صفراء في الدقيقة 89 وهو الإنذار الثالث له في دوري الأبطال ما يعني إيقافه عن مباراة العودة في العاصمة الإسبانية في الخامس من مارس.

أتلتيكو يجدد عقد سيميوني حتى 2022

مدريد - رويترز:

أعلن أتلتيكو مدريد أمس الخميس في مقطع فيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه جدّد عقد مدربه دييجو سيميوني حتى عام 2022 وهو ما يعني أن المدرب الأرجنتيني سيكمل 10 سنوات في تدريب النادي المنافس في دوري الدرجة الأولي الإسباني لكرة القدم.

وقال سيميوني في مقطع الفيديو «أوجّه الشكر لكل المديرين وجمهور أتلتيكو مدريد لدعمهم لي لمواصلة هذا المشروع، سنستمرّ في مشروعنا حتى 2022 مفعمين بالحماس ومدركين لطبيعة التحديات التي تنتظرنا».