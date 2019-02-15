فرنسا: البطالة تتراجع لأدنى مستوى

باريس ـ قنا: ذكر المعهد الوطني للإحصاء الفرنسي أن معدل البطالة سجل تراجعا مقداره 0,3 نقطة إلى 8,8 بالمئة ممن هم في سن العمل في فرنسا باستثناء جزيرة مايوت، في الربع الأخير من 2018، في أدنى مستوى له منذ 2009، حسب أرقام مؤقتة نشرها المعهد.وقال المعهد: بلغ هذا المعدل وفق معايير مكتب العمل الدولي، 8,5 بالمئة، أي 2,47 مليون عاطل عن العمل وهذا الرقم أقل بتسعين ألفا من الفصل السابق.. وعلى مدى عام تراجع المعدل في كل الأراضي الفرنسية (باستثناء مايوت) 0,2 بالمئة وفي فرنسا نفسها 0,1 بالمئة. وكان المعهد الوطني للإحصاء توقع هذا التراجع في نهاية العام وبذلك انتهى العام 2018 كما في 2017 عندما تراجع معدل البطالة إلى أقل من تسعة بالمئة في الفصل الرابع.

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