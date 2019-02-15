ارتفاع الإنتاج الصناعي التركي

أنقرة ـ قنا:

ذكرت هيئة الإحصاء التركية أن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل ازداد حسب التقويم في تركيا العام الماضي بنسبة 1.8 بالمائة على المتوسط السنوي. وقالت الهيئة التركية في بيانات نشرتها أمس، إن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل حسب التقويم في تركيا العام الماضي زاد بنسبة 1.8 على المتوسط السنوي. وأشارت أيضاً إلى انخفاض مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل حسب التقويم والموسم بنسبة 1.4 في المئة خلال ديسمبر الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من 2017. ووفقا للهيئة انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل حسب التقويم في تركيا بنسبة 9.8 في المئة خلال ديسمبر الماضي.

فيما أظهرت معطيات رسمية، أن الحساب الجاري التركي، سجل في العام 2018 أدنى نسبة عجز له في الأعوام الـ9 الأخيرة. وذكرت وكالة أنباء الأناضول نقلا عن معلومات للبنك المركزي التركي، أن عجز الحساب الجاري التركي خلال العام 2018 بلغ 27 ملياراً و633 مليون دولار، انخفاضاً من 47 ملياراً و347 مليون دولار في العام 2017. وأشارت إلى أن عجز الحساب الجاري انخفض بشكل متدرج العام الماضي في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية في إطار عملية تحقيق التوازن في الاقتصاد.