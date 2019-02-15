20 % انخفاض مبيعات آيفون في الصين

عواصم ـ وكالات: انخفضت مبيعات آبل من الجوالات الذكية في الصين بنحو 20% خلال الربع الأخير من عام 2018، ما يعكس مدى تأثر صناعة آيفون بالمنافسة القوية في أكبر سوق للجوال في العالم، من قبل شركات محلية مثل هواوي تكنولوجيز. وقالت شركة الأبحاث «آي دي سي» في تقرير لها، إن مبيعات السوق الصيني بشكل عام، تراجعت بنسبة 9.7% خلال الربع الرابع من العام الماضي، لكن تراجع مبيعات «آيفون» تجاوزت ضعفي هذا المعدل. وأضافت أن الاقتصاد المتباطئ وسعر آيفون الكبير وإطالة زمن تسليم المنتجات الجديدة، عوامل أسهمت في تراجع مبيعات الشركة، لكن آبل لم تعان وحدها من تدهور الأداء، حيث انخفضت مبيعات شاومي بنحو 35%. في الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات هواوي بنسبة 23.3% خلال الفترة ذاتها، مؤكدة هيمنتها على أكبر حصة من المبيعات في السوق، تليها «أوبو» في المرتبة الثانية، ثم «فيفو» تليها «آبل».

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