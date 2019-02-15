Ooredoo تطلق خدمة Ooredoo tv بحلتها الجديدة

الدوحة ـ الراية:

أطلقت Ooredoo جهاز استقبال جديد لخدمة Ooredoo tv والذي يشكل تطوراً مهماً لهذه الخدمة، حيث يقدم تجربة مشاهدة واستخدامات مميزة لجميع العملاء. ويتميز الجهاز الجديد بأنه محطة متكاملة توفر جميع الخدمات الرقمية من خلال جهاز استقبال واحد، وتشمل خدمة التلفزيون، وخدمة المشاهدة حسب الطلب، وميزة المشاهدة لاحقاً، والتطبيقات والألعاب. وصمم هذا الجهاز خصيصاً ليكون المحطة الرقمية الأشمل والأفضل في قطر بهدف تلبية جميع المتطلبات الرقمية والتكنولوجية للعملاء. ويتم توفير خدمات الترفيه المنزلي من خلال جهاز استقبال يعمل بتقنية UHD 4K، والذي صمم ليعطي مظهراً جمالياً يناسب مختلف الأذواق. كما يعمل الجهاز بنظام ™ Android TV الذي يُعد أحد أفضل نظم الترفيه المتوفرة حالياً، وفقاً لآراء شريحة واسعة من المستخدمين. وجهاز الاستقبال الجديد يعمل بتقنية UHD 4K حقيقية، ويوفر للمشاهدين جودة صورة غير مسبوقة، ويتضمن ذاكرة بسعة 16 جيجابايت ليمكن المستخدمين من تنزيل التطبيقات والألعاب. ومن بين المزايا الرائعة التي يتمتع بها الجهاز الجديد: واجهة مستخدم باللغتين العربية والإنجليزية توفر تقنية UHD الكاملة وDolby وتطبيقات مثبتة مسبقاً مثل متجر Google Play، وSTARZ PLAY، وYouTube، وYupp TV. والوصول إلى أكثر من 3500 تطبيق، مع إضافة المزيد من التطبيقات كل فترة وإمكانية ربط الخدمة بحساب Google للمستخدم والحصول على تجربة شخصية متميزة. واتصال واي-فاي متطور، ويوفر دعما لخدمة بلوتوث، مع توفر القدرة على الارتباط بأجهزة متعددة تدعم بلوتوث مثل السماعات ولوحات الألعاب. مع إمكانية دعم الألعاب الإلكترونية التي يشارك فيها عدة لاعبين، مع توفر ما يقارب 35 لعبة إلكترونية.

وأعربت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo عن سعادتها لتوفير الشركة لعملائها هذا الحل الترفيهي الرقمي الشامل والحديث، والذي من شأنه منحهم قيمة رائعة. وقالت: نحن ندرك مدى أهمية وصول العملاء إلى خدمات الترفيه ذات الجودة العالية، كما أننا على ثقة بأنهم سيستمتعون بكافة الإمكانيات التي يتميز بها جهاز Ooredoo tv الجديد.