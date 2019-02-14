تحذير من انقلاب دستوري يبقي السيسي بالحكم مدى الحياة

القاهرة - وكالات:

أعربت منظمات ومؤسسات حقوقية مصرية (مستقلة) في بيان مشترك، عن رفضها التام والقاطع للتعديلات الدستورية المقترحة والمطروحة للنقاش مؤخراً أمام البرلمان، بينما بدأ البرلمان المصري أمس مناقشة مبدئية لمقترحات تعديل الدستور.

وأكدت المنظمات أن تلك التعديلات أعدت خصيصاً حتى يتمكن الرئيس عبدالفتاح السيسي من الاستئثار بحكم البلاد مدى حياته، منفرداً بسلطات أكبر.

ورفضت المنظمات الحقوقية منح المؤسسة العسكرية وصاية سياسية وعسكرية بدعوى حماية الديمقراطية ومدنية الدولة، على نحو يحمل الكثير من التناقض.

وحمل البيان توقيع 11 منظمة حقوقية، هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، وكوميتي فور جستس، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز بلادي للحقوق والحريات، ومصريون ضد التمييز الديني، ومبادرة الحرية، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

إلى ذلك أثارت صورة جمعت السيسي، برئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، والرئيس السوداني، عمر البشير، السخرية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وأثارت طريقة جلوس السيسي، مقارنة بأبي أحمد سخرية المغردين الذين تندروا على الطريقة التي يظهر بها السيسي في الخارج.

وكان السيسي جلس في قمة ثلاثية على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا والتي تتسلم مصر رئاستها هذا العام.. وليست هذه الحادثة الأولى من نوعها التي تثير السخرية من السيسي بخصوص أبي أحمد، إذ وجه نشطاء انتقادات حادة للسيسي في يونيو الماضي، بعد طلبه من رئيس وزراء أثيوبيا ترديد قسم بعدم الإضرار بمياه مصر وهو ما اعتبره النشطاء إهانة للشعب واستخفافاً بأزمة المياه وتداعيات سد النهضة. وكان السيسي قد طلب من أبي أحمد أن يردد قسماً وراءه قائلاً خلال ضحكاته: “قول وراي والله لن نقوم بأي ضرر بمياه مصر، والله والله لن نضر بكم أبداً”.