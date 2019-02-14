العريبي: البحرين أعادت تحريك ملف اعتقالي أثناء وجودي في قطر

ملبورن - وكالات:

نفى لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي مجدداً أن يكون قد ارتكب أي جرائم خلال الاحتجاجات عام 2011، وأبدى - في مقابلة مع الجزيرة- استغرابه من إعادة تحريك السلطات البحرينية ملفه أثناء وجوده في قطر، ما دفعه للجوء إلى أستراليا. وأكّد العريبي أنه كان يلعب في الدوري البحريني الذي تبث مبارياته على التلفاز الرسمي عندما فوجئ بحكم قضائي بالسجن لعشر سنوات. وتمّ اعتقاله ثلاثة أشهر، وخلالها قدم إثباتاً ببراءته فتم إطلاق سراحه، وتمكن بعد ذلك من السفر إلى عدة دول، ولكن عندما سافر إلى قطر تم تحريك القضية ضده مرة أخرى فلجأ إلى أستراليا عام 2014. وقال العريبي - في مقابلته مع الجزيرة- إنه كان يخشى العودة خوفاً من تعذيبه، ليس فقط بتهمة التخريب في الاحتجاجات بل أيضاً لأنه انتقد عبر الإعلام الدولي المرشح لرئاسة الفيفا سلمان الإبراهيم عام 2016 لعدم مساعدته له في إسقاط التهمة عنه. وألقي القبض على اللاعب بمطار بانكوك في نوفمبر أثناء زيارته تايلاند لقضاء شهر العسل بناء على مذكرة من البحرين بتسليمه، ثم أفرجت عنه تايلاند الاثنين بعد أن أسقطت المنامة المذكرة.