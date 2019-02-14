المريخي يجتمع مع سفير قرغيزيا

الدوحة - قنا:

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس مع سعادة السيد نوران نيازالييف سفير الجمهورية القرغيزية لدى الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وتوجه سعادة وزير الدولة، بالشكر لسعادة السفير على جهوده لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة.