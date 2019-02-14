وزير الثقافة والرياضة يجتمع مع السفير السويسري

الدوحة - قنا: اجتمع سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة، أمس، مع سعادة السيد إيدغر دورغي سفير جمهورية سويسرا الفيدرالية لدى دولة قطر. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك في مجالي الثقافة والرياضة وسبل تعزيزها وتطويرها.

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