لجنة لوضع الخطط العلاجية لمرضى الأورام

كتب- عبدالمجيد حمدي:

كشف الدكتور خالد الرميحي رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمركز الرعاية الطبية اليومية التابع لمؤسسة حمد الطبية، ورئيس اللجنة الاستشارية الطبية لسرطان المسالك البولية عن تشكيل لجنة طبية متخصصة تضم تخصصات متعددة لاتخاذ القرار في عدد من حالات الإصابة بالأورام السرطانية بكافة أنواعها لافتاً إلى أن اللجنة هي التي تقرر خطة العلاج المناسبة لحالات الأورام بمختلف أنواعها من خلال التشاور ومناقشة الحالات بين أعضاء اللجنة.

وقال في حوار مع الراية إن خطة العلاج لمريض الأورام لا يتم تقريرها من جانب طبيب واحد فقط بل تكون من خلال هذه اللجنة التي تقوم بالاطلاع على التقارير الطبية للحالات ومن ثم تحديد نوعية العلاج سواء كان بالأدوية أو الجراحة، لافتاً إلى أن اللجنة تناقش أسبوعياً ما يقرب من 15 حالة مرضية تعاني من الأورام في مختلف التخصصات.

وتابع: إن اللجنة تقوم بمناقشة الحالات التي تم تشخيصها حديثاً لإبداء الرأي الجراحي والباطني ومناقشة الأشعة الحديثة وأنسجة المريض التي تم تحليلها ومن ثم الوصول إلى الخطة العلاجية الدقيقة لكل حالة، موضحاً أن هذه اللجنة توفر الخطة العلاجية الأمثل لكل حالة من خلال أعضاء اللجنة الذين يبدون آراءهم واقتراحاتهم ثم وضع التصور النهائي للخطة العلاجية وهو ما يجعل المريض مطمئناً إلى حد كبير بأن الخطة العلاجية لا تعتمد على رأي واحد فقط بل تعتمد على آراء متعددة من جانب خبراء ومتخصصين كبار في المؤسسة.

وأوضح أن بعض الحالات التي يتم مناقشتها في اللجنة ليست بالضرورة حالات جديدة بل إنها قد تكون حالات قديمة ولكن حدث لها تراجع في العلاج أو تكرار للمرض أو لحالات قديمة تم التوصية مسبقاً بضرورة إعادة بعض الفحوصات اللازمة قبل اتخاذ القرار المناسب للخطة العلاجية.

ولفت إلى أن علاج الأورام بات من الأمور السهلة وخاصة في حال اكتشاف الحالات في مرحلة مبكرة حيث ترتفع نسب الشفاء وذلك في ظل التطور الكبير في الأدوية والعلاجات المناعية التي تم الكشف عنها ويستمر اكتشافها باستمرار. وقال إن قسم جراحة المسالك البولية يستقبل أكثر من 4800 مراجع شهرياً من خلال عيادات عامة وأخرى متخصصة موضحاً أن القسم يضم العديد من التخصصات وكل منها يضم استشاريين وأطباء على أعلى مستوى.



تفتيت الحصى بالموجات الصوتية ل 15 مريضاً يومياً

تابع د. الرميحي أن القسم يضم وحدة خاصة بتفتيت الحصى وتستقبل حوالي 15 مريضاً يومياً يخضعون للعلاج في العيادات الخارجية من خلال أجهزة حديثة تقوم بتفتيت الحصى بالموجات الصوتية ومن ثم يعود المريض إلى منزله في نفس اليوم، وهذا بخلاف عمليات إزالة الحصوات الأخرى سواء بالمنظار أو بالروبوت.

وأشار إلى أنه لم يعد يتم اللجوء إلى العمليات الجراحية المفتوحة لإزالة الحصوات في ما يقرب من 99% من الحالات وهو ما يوضح مدى التطور والتقدم في هذا التخصص الهام حيث إن هناك نسبة كبيرة في الإصابة بالحصوات كبيرة بحكم الطقس الحار والتركيبة السكانية موضحاً أن هناك عيادات متخصصة للمراجعين الذين تتكرر لديهم الحصوات حيث يتم دراسة الأسباب التي تؤدي لتكوين الحصى من خلال تحليل الحصوات ودراسة مسبباتها ومن ثم تقديم النصائح العلاجية للمراجعين المعرضين للإصابة بالحصى.

ولفت إلى أن القسم يضم أحدث التقنيات في جميع التخصصات حيث يحرص القسم على مواكبة التطورات العالمية في تطبيق المناظير والروبوت وغيرها من التطورات الحديثة ومنها المنظار المرن الذي يمكن من خلاله الوصول إلى أجزاء حساسة من الكلى أو المثانة وكذلك المناظير الجراحية التي يتم استخدامها في استئصال جزء من الكلى أو البروستاتا.

عيادات خاصة لعلاج العقم والضعف الجنسي

أوضح أن القسم يضم وحدة خاصة لعلاج حالات العقم وتضم 5 أطباء استشاريين وتعمل بالتنسيق مع وحدة الإنجاب بمركز صحة المرأة والأبحاث لافتاً إلى أن جميع المراجعين في هذه الوحدة من الرجال، موضحاً وجود مختبر متخصص في أمراض الذكورة والعقم وتحليل السائل المنوي وإجراء الفحوصات المتخصصة في أمراض العقم.

ولفت إلى أن القسم يضم عيادة لأمراض الذكورة والضعف الجنسي كما توجد عيادة خاصة للسلس البولي عند الرجال والنساء، فضلاً عن وجود عيادة خاصة لأمراض المسالك للنساء، كما تم استحداث عيادة جديدة لأمراض الحوض المزمنة عند الرجال حيث إن هناك الكثير من المراجعين يشكون من أمراض مزمنة في الحوض قد تكون بسبب التهاب مزمن بالبروستاتا أو بسبب العضلات أو بسبب الحبل المنوي وغيرها.

وأوضح أن هذه العيادة تقوم بتسجيل التاريخ المرضي للحالة ويتم البحث في الأسباب التي أدت لهذه المشاكل المرضية لافتاً إلى وجود فريق للعلاج الطبيعي يتواجد في هذه العيادة وقد أحدثت طفرة في علاج الكثير من حالات أمراض الحوض.

أسبوعان فقط معدل الانتظار في قسم المسالك

أشار د. الرميحي إلى أن معدلات الانتظار في القسم لا تتعدى الأسبوعين للمراجعين الذين لديهم تحويلات من المراكز الصحية أو من العيادات الخارجية الأخرى بمؤسسة حمد الطبية، أما بالنسبة لمواعيد المتابعات المرضية فإنه ليس هناك مشكلة أن تكون المدة طويلة لحين انتهاء المريض من الفترة الزمنية المطلوبة للعلاج والتي قد تصل إلى أربعة أشهر.

وأوضح أن القسم يضم الكثير من التخصصات منها وحدة خاصة بأورام الكلى والمسالك البولية والتي تضم عيادات وغرف استشارة للمرضى وتثقيف والمناظير وإعطاء بعض الأدوية الكيماوية.