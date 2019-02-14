مجلس الوزراء يستعرض مشاريع تحقيق الاكتفاء الذاتي

الدوحة - قنا:

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

نظر المجلس في الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بتحديد البذور والتقاوي والشتلات السامة التي يمنع زراعتها ودخولها إلى دولة قطر.

ووفقاً لأحكام المشروع تُحدّد البذور والتقاوي والشتلات السامة التي يُمنع زراعتها ودخولها إلى دولة قطر، وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار.

وتُحدّد البذور والتقاوي والشتلات السامة التي تستخدم في المجال الطبي ويمنع زراعتها ودخولها إلى دولة قطر، إلا بتصريح مُسبق من السلطة المختصة، وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار.

ثانياً- الموافقة على:

1- مشروع مُذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السودان.

2- مشروع اتفاقية التعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة إيسواتيني.

3- مشروع مُذكرة تفاهم للتعاون العلمي في مجالات الزراعة وحماية البيئة والشؤون الريفية بين وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر ووزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة البريطانية العظمى وإيرلندا الشمالية.

ثالثاً- اطلع مجلس الوزراء على التقرير الذي أعدته لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص عن خطط ومشاريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وتتمثل أهمية هذه الاستراتيجية فيما يلي:

1- توحيد جهود الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي.

2- الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والمالية للدولة.

3- تحصين منظومة الأمن الغذائي ضد الصدمات في حالات الطوارئ.

4- تحديد أولويات مُبادرات ومشاريع الأمن الغذائي.

5- حماية وتعزيز الإنتاج المحلي.

6- تحسين جودة وسلامة الغذاء.

7- توفير مخزون استراتيجي آمن وصحي.

وعبّر المجلس عن ارتياحه لما تم تنفيذه من مشاريع وما سيتم تنفيذه في المستقبل لتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي من السلع الغذائية، وزيادة المخزون الاستراتيجي منها، ومُساهمة القطاع الخاص في هذا المجال.

رابعاً- استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن نتائج الدورة (34) لمجلس وزراء العدل العرب، والاجتماع (63) للمكتب التنفيذي للمجلس (السودان نوفمبر 2018) واتخذ بشأنه القرار المناسب.