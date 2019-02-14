مدير الأمن العام يستقبل القائم بالأعمال بسفارة ألمانيا

الدوحة الراية : استقبل سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام بمكتبه أمس سعادة السيد دانييل شيمسكه القائم بالأعمال بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، جرى خلال المقابلة بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.

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