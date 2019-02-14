رئيس الشورى يجتمع مع سفراء إسبانيا والسويد وبيرو

الدوحة - قنا:

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أمس مع سعادة السيدة بيلين الفارو هيرنانديز سفيرة مملكة إسبانيا، وسعادة السيدة إيفا بولانو سفيرة مملكة السويد، لدى الدولة، كل على حدة.

تم خلال الاجتماعين بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وكل من مملكة إسبانيا ومملكة السويد، وسبل دعمها وتطويرها خاصة في المجال البرلماني، واستعراض ترتيبات انعقاد الدورة الأربعين بعد المائة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المُصاحبة لها والتي ستعقد بالدوحة في شهر أبريل القادم. كما اجتمع سعادة رئيس مجلس الشورى مع سعادة السيد كارلوس فيلاسكو منديولا سفير جمهورية بيرو لدى الدولة بمناسبة انتهاء فترة عمله.

تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية بيرو خاصة في المجال البرلماني، وتمنى سعادة رئيس مجلس الشورى لسعادة السفير التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام وللعلاقات بين البلدين المزيد من التطوّر والنماء. حضر الاجتماعات عدد من المسؤولين بمجلس الشورى.