الدروس الخصوصية ثقافة مجتمع

الاختبارات التجريبية والدروس المصورة أبرز صور محاربة الدروس الخصوصية

اللائحة أتاحت حق اختيار المعلم للمجموعات العامة والخاصة للحصص الإثرائية

إمكانية التحاق الطالب بمدرسة بديلة حال عدم وجود حصص إثرائية بمدرسته

تطبيق لائحة الجزاءات على معلمي الدروس الخصوصية

الدوحة - الراية :

أكّد مصدر مسؤول بوزارة التعليم والتعليم العالي أنّ ظاهرة الدروس الخصوصية هي ظاهرة مُتعلقة بثقافة المجتمع، وأنه يتمّ اختيار المُعلمين ضمن شروط عالية المُستوى، أهمُّها أن يكون حاصلاً على تقدير جيّد جدّاً في التخصص الجامعي، ولديه خبرة لا تقلّ عن خمس سنوات.

كما أنه لابدّ أن يجتاز اختباراً تحريرياً في مادة التخصص ومقابلة شخصية مع لجنة المقابلات التي تحوي خبراء بالمادة وتربويين ذوي خبرة. وأشار إلى أنه بعد اعتماد التعيين يكون هناك فترة اختبار لمدة ثلاثة أشهر ولا يتم تثيبت المعلم إلا بعد إثبات كفاءته المهنية، مع تقديم برامج التهيئة والتمكين.

ونوّه المصدر - في تعقيبه ل الراية على ما أثاره الخبراء التربويين بشأن ظاهرة الدروس الخصوصية- بأن عمليات دعم المُعلمين تستمرّ بصورة دورية، مُوضحاً أنّ المعلم الذي لديه تحديات ولا يظهر تطوراً بالأداء يتم تصحيح وضعه، وقد يصل إلى إنهاء الخدمات. واستعرض المصدر جهود الوزارة لمُحاربة الدروس الخصوصية، مُبيناً أن الوزارة تقدم المزيد من الإرشاد والتوعية للطلاب وأولياء الأمور عن وثيقة السلوك المهني، وتأكيد أدوار كل من الطالب، والمعلم، وولي الأمر.

إضافة إلى ذلك يتمّ تقديم البرامج الإثرائية والعلاجية التي من شأنها تحسين مُستوى التحصيل لدى الطلبة، ومن أهمّها الاختبارات التجريبية، حيث يوجد عبر الموقع الإلكتروني للوزارة جملة من الاختبارات التجريبية وحلولها النموذجية، وهي نماذج تُحاكي الاختبارات وتهدف إلى تدريب الطلبة على التعامل مع نوعيّات الأسئلة المختلفة، كما أنها تُجرى في المدارس كاختبارات تجريبية تُعطي مؤشرات عن تقدّم الطلبة. وتساعد هذه الاختبارات الطلبة وأولياء أمورهم في مراجعة الدروس قبل الاختبارات، خاصة أنّ الإجابات النموذجية مُتاحة، ما يُسهل عمليات التعلم الذاتي للطلبة.

أوضح المصدر المسؤول بالوزارة أنّ الموقع الإلكتروني بما يحتويه يُعتبر مواكبةً للعصر الرقمي، وفي إطار اهتمام الوزارة بتنويع مصادر التعلم للطلبة، تمّ إعداد مجموعة من الدروس التعليمية المصوّرة وإتاحتها للطلبة في أي وقت، وذلك من خلال موقع YouTube، ويهدف مشروع الدروس المصورة إلى تزويد الطلبة بمجموعة من الدروس التعليمية المصورة الرقمية المرتبطة بمعايير المناهج القطرية لمختلف الصفوف والمواد، وذلك من أجل رفع مستوى تحصيلهم الأكاديمي، وضمان تحقيقهم أهداف المواد الدراسية.

ونوّه بأهمية الدروس المصورة في تشجيع الطلبة على استذكار دروسهم واسترجاعها بطرق مرنة تراعي ظروفهم المُختلفة، وأيضاً إتاحة الفرصة لولي الأمر من خلال مشاركته وإطلاعه المباشر على مدى استيعاب الطالب للتدريبات الواردة في الدروس المصورة.

مدارس بديلة

وأرجع المصدر السبب في عدم تنظيم بعض المدارس لصفوف التقوية الإثرائية بها إلى عدم اكتمال عدد الطلّاب المسجلين حسب نظام الدروس الإثرائية، منوهاً بأنه على المدرسة أن تسعى إلى تحسين تعلم الطلّبة بكافة البرامج الأخرى إلى جانب الدروس الإثرائية، ويمكن للطلبة الذين لم يكتمل عدد المجموعات في مدارسهم الالتحاق بمدارس أخرى وفق رغبتهم.

وأشار إلى أن كل مدرسة تحرص على رفع مستوى تحصيل طلابها، وتحث الطلاب على المُشاركة في الحصص الإثرائية.

وأكّد المصدر أنه يتمّ تطبيق لائحة الجزاءات عند ثبوت الواقعة ووفق وثيقة السلوك التربوي للعاملين بالمدارس الحكومية.

وأبان أنه يحقّ لإدارة المدرسة إلزام المُعلمين والمنسقين بالدروس الإثرائية، موضحاً أنه في حال قَبول عذر أحد المعلمين أو المنسقين توفّر المدرسة البديل الكفء الذي يؤدّي الحصص الإثرائية.

وقال: بالرجوع إلى لائحة الدروس الإثرائية نجد أن اللائحة أتاحت حق اختيار المعلم للمجموعات العامة والخاصة، بقدر الإمكان.

وأضاف: لم يرد شكوى من أي مدرسة تتعلق بامتناع معلم عن المشاركة في تقديم الدروس الإثرائية، كما يمكن لإدارة المدرسة الاستعانة بمعلم من مدرسة أخرى للتدريس لطلبتها.

وأوضح أن الوزارة تقدم المزيد من الدعم والتوعية للطلاب، وأولياء الأمور عن وثيقة السلوك المهني وأدوار كل من الطالب والمعلم وولي الأمر وتقديم الحصص الإثرائية، وبرامج رفع التحصيل الأكاديمي الأخرى.

3 أوقات لصفوف

التقوية الإثرائية

وعن أوقات صفوف التقوية الإثرائية، أوضح المصدر أنه وفقاً للتعميم الخاص بالصفوف الإثرائية فقد تمّ تحديد عدة خيارات لتقديم الحصص، لتختار كل مدرسة الموعد الذي يناسب طلابها.

وقال: تم تحديد هذه المواعيد لتكون بعد انتهاء الدوام مباشرة، (بعد الساعة 2:00 ظهراً)، وخلال الفترة المسائية وهو حل يناسب مدارس البنين أكثر من البنات، فالمعلمون والطلاب لديهم فرصة كبيرة لتطبيق هذا الخيار في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية

وأشار إلى أن التوقيت الثالث هو يوم السبت، موضحاً أنه حل مناسب لكافة المدارس، حيث تطبقه معظم المدارس وَفق عدد المواد والطلاب المسجلين بالحصص.

وحول أسعار حصص التقوية الإثرائية المدرسية، قال: يتم عقد الفصول الإثرائية مرتين في كل فصل دراسي (منتصف الفصل ونهاية الفصل) على أن تكون التكلفة والمدة الزمنية لكل فترة طبقاًً لجدول الفصول الإثرائية.