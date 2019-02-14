خدمات جديدة بمراكز العدل الخارجية قريباً

كتب - نشأت أمين:

تعكف وزارة العدل على إعداد دليل شامل يتضمن كافة الخدمات التي تقدمها المراكز الخارجية، لتوزيعه على مراجعي المراكز قريبا.

وقال مصدر مطلع بوزارة العدل، في تصريح ل الراية ، إن الوزارة تعتزم منح رؤساء القطاعات كافة الصلاحيات التي تمكنهم من إنجاز معاملات الجمهور، وذلك في إطار التطوير والتحديث والتيسير على المراجعين، كما تعمل الوزارة على تزويد جميع المراكز بالأجهزة التقنية الحديثة وجميع المستلزمات لأداء عملها على أكمل وجه.

وأوضح أن الوزارة في طريقها لإضافة مجموعة جديدة من الخدمات للتيسير على المراجعين وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات، لا سيما المعاملات الأكثر شيوعا مثل معاملات الرهن وفك الرهن ونقل الملكية، وغيرها من المعاملات.

وتراجع المراكز حاليا كافة هذه الخدمات في إطار توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، للتوسع في هذه الخدمات والعمل على تقديمها في إطار حزمة متكاملة.

في سياق متصل، بلغ عدد المعاملات المنجزة بمراكز وزارة العدل الخارجية الأسبوع الماضي 2046 معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، حيث توزعت معاملات التسجيل العقاري المقدمة للجمهور بين (141) معاملة نقل ملكية، و(63) معاملة تغيير عقار، و(32) معاملة قيد وحجز، و(20) معاملة فك قيد وفك حجز، و(109) معاملات تخص معاملات الخدمات و(31) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع 396 معاملة.

وتوزعت معاملات التوثيق بين (1533) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (2) معاملات إثبات تاريخ، وعدد (85) معاملة تصديق على التوقيع، وعدد (30) معاملة إلغاء توكيل، وبإضافة المعاملات التي تم تنفيذها من خلال بوابة صك، ليكون بذلك مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع 1650 معاملة.

وشكلت معاملات التسجيل العقاري 19% من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 81% من المعاملات، إذ يشمل هذا العدد كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك.