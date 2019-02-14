الكشف عن تفاصيل بطولة العالم للمياه المفتوحة

متابعة - رجائي فتحي

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تعقد الجنة المنظمة لبطولة العالم للسباحة في المياه المفتوحة مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم للكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بسباق الماراثون في هذه البطولة والذي سيكون لمسافة ١٠ كيلو مترات بمشاركة كبيرة من أبرز السبّاحين والسبّاحات على مستوى العالم داخل مياه الخليج العربي على كورنيش الدوحة حيث سيكون هناك سباقان للسيدات يقام أولاً ثم سباق للرجال.

وسوف يحضر المؤتمر الصحفي خليل الجابر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس اتحاد السباحة وممثل الاتحاد الدولي للسباحة الفينا، بالإضافة إلى السباحة الهولندية ورفندال شارون صاحبة اللقب في السنة الماضية والنجمة البرازيلية انا مارسيلا والسبّاح الإيطالي سيموت روفيني والعديد من المسؤولين في اللجنة المنظمة للبطولة.

وسوف يُقام سباق الماراثون يوم بعد غد السبت بمشاركة كبيرة من جانب العديد من السبّاحين والسبّاحات من مختلف دول العالم ويسبقه يوم الجمعة تحدي الدوحة والذي سيكون للجماهير التي سجّلت للمشاركة في مختلف السابقات التي وضعتها اللجنة المنظمة أمام الجماهير من أجل أن تكون بمثابة بروفة لبطولة العالم.

وسوف ينطلق سباق تحدي الدوحة يوم غد بعد صلاة الجمعة من على كورنيش الدوحة وتشمل السابقات لمسافة ١٢٠٠ متر و٨٠٠ و٤٠٠ متر.

وأنهت اللجنة المنظمة كافة الأمور الخاصة بالبطولة، وفي نفس الوقت واصل نجوم ونجمات العالم الذين سوف يشاركون في البطولة التوافد على الدوحة، ومن جانبه أكد خليل الجابر أن التجهيزات لسباق الماراثون تمّت بأعلى درجات الاحترافية حتى يخرج بالصورة التي يتمناها الجميع.

وأضاف خليل الجابر: سعداء بالعدد الكبير الذي سوف يشارك في البطولة، وهذا يدلل على أهمية نسخة الدوحة وقيمتها عند الجميع بالتواجد القوي من الأبطال والبطلات، وهو الأمر الذي يدفعنا للعمل بكل قوة لتكون نسخة استثنائية تواكب التنظيم القطري لمختلف البطولات. وأشار خليل الجابر إلى أن هذا العدد الكبير من المشاركين في البطولة سوف يُشعل المنافسات من أجل الظفر بذهبية ماراثون العشرة كيلو مترات والذي يسعى الجميع لأن يتوج به.