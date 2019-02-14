رئيس باراجواي السابق يزور أسباير

الدوحة - الراية :

استقبلت أكاديمية أسباير ظهر أمس فخامة لويس فدريكو فرانكو جوميز، رئيس جمهورية باراجواي السابق، والسيدة قرينته. وكان في استقبالهما علي سالم عفيفة، نائب مدير عام أكاديمية أسباير، حيث اصطحبهما في جولة داخل الأكاديمية.

وعقب الزيارة، تغنَّى فخامة الرئيس بأكاديمية أسباير، ممتدحاً قطر على الدربِ الذي سلكته لتطوير الرياضة في البلاد. وقال فخامته:

«أسباير مُدهشة، والاندهاش لا يقتصر فقط على مرافقها، بل يشمل مفهوم أسباير بأكمله وفلسفتها في تطوير المهارات الرياضية لدى الشباب بداية من التعليم للرعاية للتدريب. لقد قامت أسباير - كما هو واضح - على حُسنِ تفكيرٍ وتخطيطٍ تبعهما تنفيذ على أعلى مستوى، فكانت النتيجة التتويج بكأس آسيا الذي يشهدُ بالعمل المدهش الذي يجري في أسباير».

وأضاف فخامته أنه سيعود لقطر لمتابعة كأس العالم 2022، معرباً عن أمله في أن يلتقي منتخب قطر مع منتخب باراجواي في كأس العالم، موضحاً أنه «قبل ذلك، سيلتقي الفريقان في يونيو المقبل في البرازيل خلال بطولة كوبا أمريكا، وأتطلع لمشاهدة هذه المباراة».