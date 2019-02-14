أم صلال والغرافة يقصان شريط عودة الدوري

متابعة - صابر الغراوي

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تترقب الجماهير القطرية بشكل عام وعشاق أم صلال والغرافة بشكل خاص الانطلاقة الأولى لبطولة دوري نجوم QNB، بعد التوقف الطويل والذي امتد لشهرين كاملين بسبب بطولة أمم آسيا، وذلك من خلال المباراة الافتتاحية في الجولة السادسة عشرة والتي تجمع بين الصقور والفهود مساء اليوم.

المباراة التي تنطلق في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة تشير كافة المقدمات إلى أنها ستكون حافلة بالندية من الفريقين نظراً لتشابه موقفيهما في جدول ترتيب الدوري، فضلاً عن الغموض الشديد الذي يحيط بتحضيرات الفريقين في الفترة الماضية قبل استئناف بطولة الدوري.

وبطبيعة الحال فإن الواقع يؤكد تضاؤل فرصتيهما إلى حد كبير في المربع فالغرافة الذي يتواجد في المركز السابع برصيد 18 نقطة يفصله عن المركز الرابع تسع نقاط كاملة ولا يختلف الحال كثيراً بالنسبة لأم صلال الذي يحتل المركز الثامن برصيد 17 نقطة.

ويرى البعض أن فرصة الفريقين انتهت تقريباً في المربع حتى ولو فاز أحدهما بهذا اللقاء وبالتالي فإن مباراة اليوم لا تعدو كونها مواجهة في المنطقة الدافئة وأن فارق النقطة الواحدة بينهما يمكن أن يدفع بكل منهما إلى التمسك بفرصة الفوز في هذه المواجهة خصوصا بعد الإضافات الجديدة حيث تعاقد الغرافة مؤخراً مع البرازيلي لوكاس مينديز لقيادة خط دفاع الفريق ولكنه حل في قائمة الفريق بدلاً من القائد المخضرم ويسلي شنايدر.

أما فريق أم صلال فقد جاء بلاعبين برازيليين في الانتقالات الشتوية وهما أوتافيو وأندرسون وكذلك الجزائري مراد ساتلي القادم من فريق راد ستار الفرنسي.

وهذه التغييرات التي حدثت في الفريقين تفرض حالة من الغموض وتزيد من صعوبة التوقعات لأن أحداً لا يمكنه أن يتوقع شكل التحضيرات في الفترة الماضية ومدى التجانس الذي وصل إليه هذا الفريق أو ذاك.

بقي أن نقول إن فريقي الغرافة وأم صلال من أكثر أندية الدوري تعرضاً للنتائج السلبية في الأسابيع الأخيرة التي سبقت فترة التوقف.

أما فريق أم صلال فكان أسوأ حالاً من الغرافة ويكفي أن نقول إن الفريق اقتحم المربع بعد فوزه على الخور في الجولة السابعة، ولكنه منذ ذلك الحين وعلى مدار ثماني مباريات دفعة واحدة لم يتمكن من تحقيق أي فوز جديد حتى وصل إلى المركز الثامن.

هذه النتائج السلبية في الفترة الأخيرة تجعل الفريقين يركزان أولاً على ضرورة العودة السريعة إلى دائرة الانتصارات خاصة أن الفارق بينهما وبين صاحب المربع الذهبي لا يختلف كثيراً عن صاحب المركز قبل الأخير المهد بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

كانيدا مدرب أم صلال:

مباراة اليوم اختبار وتحدٍ قوي لنا

متابعة - عبد الناصر البار:

أكد الإسباني راؤول كانيدا مدرب أم صلال خلال المؤتمر الصحفي الذي قدم لفريقه قبل مواجهة الغرافة اليوم: هذه أول مباراة لي مع الفريق وهي تحد كبير بالنسبة لنا كطاقم فني من أجل مواصلة المشوار وتحقيق الانتصارات التي غابت عن الفريق في الجولات الأخيرة، وعن الأجواء التي وجدها في أم صلال قال كانيدا:الأجواء أكثر من رائعة ولكن هناك عدة مشاكل سنعمل على حلها مع مرور الجولات.

وعن رأيه في نادي الغرافة وكيف يرى هذه المواجهة قال: لقد تابعت فريق الغرافة خلال مباريات كأس QSL وهو فريق ممتاز ويملك لاعبين شبابا لديهم الطموح والرغبة إضافة لمستواهم الرائع، وعن طموحه مع فريق أم صلال وماهو هدف الفريق، قال كانيدا: هدفي الأول هو العمل على تحسين أداء الفريق والظهور بوجه أفضل في الدوري وبعدها سنتحدث عن هدف الفريق، أما حاليا تركيزي هو العمل على تحسين المستوى.

وعن قدرته في تطبيقه لأسلوب الكرة الإسبانية مع فريق أم صلال وهل لديه الإمكانيات واللاعبين اللازمين لذلك، قال كانيدا: الكرة الإسبانية محترفة وليست كرة هواة ويجب أن نقوم بعمل كبير من أجل تطبيق هذا الأسلوب مع فريق أم صلال، وقال: سأحاول تغيير وجه الفريق كما أنني أتمنى مواصلة العمل في قطر.

جوركوف مدرب الغرافة:

المباريات المقبلة مهمة بالنسبة لنا

أكد الفرنسي كريستان جوركوف مدرب الغرافة أن فريقه استفاد كثيراً من فترة توقف الدوري مشيراً إلى أن المشاركة في بطولة كأس qsl كانت جيدة وساعدته على وضع يديه على العديد من نقاط الضعف والقوة داخل صفوف الفريق.

وقال جوركوف في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الفريق أمام أم صلال أن الفترة المتبقية من عمر بطولة الدوري ستشهد العديد من المباريات المهمة للفريق فضلاً عن المشاركة في البطولة الآسيوية التي سيلتقي فيها الغرافة مع فريق ذوب أهن الإيراني في المحلق.

وأعرب جوركوف عن سعادته الكبيرة بضم المدافع البرازيلي لوكاس مينديز وأكد في الوقت نفسه أن ملف التنقلات يخص إدارة النادي. وأضاف: نحن عانينا كثيراً من مشاكل في خط الدفاع، وتمنينا أن يكتمل التعاقد مع حساني لكن الأمور الإدارية هي السبب وأعتقد أن لوكاس سيشكل إضافة رائعة للفريق.

وتطرق المدرب إلى عودة رباعي الأدعم الفائز بالآسيوية قائلاً: يجب علينا أن نرى الحالة التي عليها اللاعبون من النواحي البدنية والنفسية، خاصة أن عبد العزيز حاتم كان الأبرز وشارك باستمرار مع الأدعم ومستواه لم يكن مفاجأة بالنسبة لنا، والثلاثي أحمد علاء ويوسف حسن وتميم المهيزع لم يشاركوا بشكل أساسي مع المنتخب وسنعرف مدى جاهزيتهم وتركيزهم.

لوكاس: نبحث عن أفضل المراكز

أعرب المدافع البرازيلي لوكاس مينديز عن سعادته الكبيرة بانتقاله لصفوف نادي الغرافة خلال الفترة المتبقية من عمر مسابقة الدوري.

وقال لوكاس: الغرافة فريق جيد وأتمنى أن أساهم مع الفريق في الذهاب بعيدا في البطولة الآسيوية حيث سنلعب الملحق الأسبوع المقبل، والغرافة ناد كبير لكنه عانى في الموسم الحالي ونسعى لعودته لمكانته الطبيعية.

وأضاف: مباراة اليوم أمام أم صلال ستكون صعبة على الفريقين خاصة أن فترة التوقف كانت طويلة، وسندخل المباراة من أجل الانتصار ونسعى لتحسين مركزنا لأننا نتواجد في المركز السابع ونعمل للتواجد في مراكز أفضل، خاصة فيما تبقى من مباريات.

حسام كمال: مطالبون باستعادة نغمة الانتصارات

طالب حسام كمال لاعب أم صلال زملاءه اللاعبين بضرورة تقديم مباراة كبيرة وتحقيق الفوز على الغرافة من أجل العود لأجواء الانتصارات وتحقيق النتائج الإيجابية التي غابت عن الفريق في الجولات الأخيرة للدوري. وقال حسام كمال: علينا استرجاع ثقة الفوز لأن الهدف هو النقاط الثلاث من مباراة اليوم أمام الغرافة.

وتابع: نعيش فترة جديدة مع المدرب الإسباني راؤول كانيدا كما أن هذه المرحلة ستكون بمثابة تحد جديد للاعبين والمدرب.