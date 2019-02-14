ارتفاع السيولة وأسهم 13 شركة في البورصة

ا لدوحة - الراية :

واصلت بورصة قطر تراجعها أمس بضغوط من هبوط 5 قطاعت رئيسية. وسجل المؤشر العام لبورصة قطر، انخفاضا بمقدار 121.72 نقطة، بنسبة 1.18 % ، ليصل إلى 10 آلاف و 180.69 نقطة.

وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بمقدار 34.32 نقطة، بنسبة 1.41 % ليصل إلى ألفين و 406.37 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضًا بمقدار 53.71 نقطة، بنسبة 1.35 % ليصل إلى 3 آلاف و 914.9 نقطة.

وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضًا بمقدار 44.72 نقطة، بنسبة 1.42 % ليصل إلى 3 آلاف و98.91 نقطة.

وارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وسجلت مؤشرات 5 قطاعات هبوطاً اليوم بصدارة العقارات بنحو 3.6%، فيما ارتفعت مؤشرات قطاعين فقط وهما التأمين بواقع 1.63%، والنقل بنسبة 1.13%.

وجاء سهم «الأسمنت الوطنية» على رأس الأسهم المنخفضة بانخفاض يصل إلى 10%، وذلك بالتزامن مع إقرار عمومية الشركة توزيعات للعام الماضي بنسبة 50% من رأس المال. في المقابل، تصدر سهم «العامة للتأمين» القائمة الخضراء مُرتفعاً بنحو 7.5% .

وارتفعت سيولة البورصة أمس 52.5% إلى 306.7 مليون ريال مقابل 201.2 مليون ريال في الجلسة السابقة .كما زادت أحجام التداول بنسبة 63.8% إلى 9.7 مليون سهم مقابل 5.9 مليون سهم بالجلسة السابقة.

وحقق سهم QNB أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 82.41 مليون ريال ، فيما تصدر سهم «فوادفون قطر» نشاط الكميات بتداول 3.65 مليون سهم .

وشهد قطاع البنوك والخدمات المالية، تداول حوالي 2 مليون سهم بقيمة 152.4 مليون ريال . وسجل مؤشر القطاع انخفاضًا بمقدار 51.44 نقطة، بنسبة 1.37 % ليصل إلى 3 آلاف و 694.14 نقطة.

وجرى تداول حوالي 206 آلاف سهم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، بقيمة21.6 مليون ريال. وسجل مؤشر القطاع انخفاضًا بمقدار 60.44 نقطة، بنسبة 0.84 % ليصل إلى 7 آلاف و 142.87 نقطة.