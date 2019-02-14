أوروبا توافق على اتفاقية التجارة مع سنغافورة

ستراسبورج د ب أ : منح البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر أمس لاتفاقية التجارة الحرة والاستثمار، التي تم الاتفاق عليها مع سنغافورة- وهي الاتفاقيات الأولى من نوعها بين الاتحاد الأوروبي وأحد أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). وقال البرلمان الأوروبي في بيان إنه بمجرد تنفيذها، ستلغي اتفاقية التجارة الحرة تقريبا جميع الرسوم الجمركية في غضون خمس سنوات، بينما تحمي المعايير الخاصة بالعمالة والبيئة. يأتي الاتفاق في وقت تتزايد فيه الاضطرابات في التجارة العالمية، بعد أن زادت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع، مثل الصلب والألومنيوم، بالإضافة إلى مجموعة من الواردات الصينية، ما أثار ردًا بالمثل. وأشاد رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر بالاتفاقيات مع سنغافورة بوصفها «حجر البناء نحو علاقة أوثق بين أوروبا وواحدة من أكثر المناطق النشطة في العالم».

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