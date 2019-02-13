الرياضة برنامج إلزامي لمنسوبي القوات المسلحة

كتب - محمد حافظ:

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون الدفاع، أن القوات المسلحة القطرية احتفلت هذه السنة باليوم الرياضي للدولة بزخم أكبر، وبرامج أوسع وأشمل، وذلك من خلال توسيع دائرة المشاركة أمام جميع الوحدات والأفرع والتشكيلات العسكرية.

وأضاف سعادته، بمناسبة مشاركة وزارة الدفاع والقوات المسلحة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، أن الرياضة عنصر محوري جنباً إلى جنب مع باقي التدريبات العسكرية اليومية، والتي نستهدف من خلالها الحفاظ على اللياقة البدنية والجاهزية القتالية لجميع ضباط وصف ضباط وجنود قواتنا المسلحة، والرياضة بالإضافة إلى كونها ممارسة يومية، فإن الوزارة سعت إلى الرفع من أهميتها، والتأكيد على مركزيتها، حتى جعلت منها برنامجاً إلزامياً لمنسوبي جميع الوحدات والتشكيلات، وذلك من خلال «برنامج التدريب المستمر»، ولم تستثن في هذا الأمر العنصر النسائي الذي نعتبره شريكاً وطنياً أصيلاً في الحفاظ على أمن الدولة وسلامة أراضيها وصون سيادتها واستقلالها.

وعن رمزية الاحتفاء بالرياضة وتخصيص يوم لها، أشاد سعادته بهذا التوجه، معتبراً الاحتفال بها ضمن يوم وطني حدثاً فريداً على مستوى العالم، وهو اختيار يُحسب للقيادة الرشيدة للدولة ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القائد العام للقوات المسلحة (حفظه الله ورعاه)، ذلك لأن صاحب السمو لا ينظر إلى الرياضة كممارسة عادية، بل هي سلوك حضاري يؤسس عليه التوازن بين كل من التنمية المعرفية والنفسية والبدنية، والتي عليها قيام التوازن العام للشخصية الإنسانية الفاعلة والإيجابية.

وقال: نحن في وزارة الدفاع والقوات المسلحة معنيون أكثر بهذا التوجه العام وبهذه الرؤية للدولة، ولذلك نعمل من خلال برامجنا اليومية في مساراتها الرياضية والتدريبية والمهارية والأكاديمية على الرفع من قدرات ومهارات العسكري حتى يستجمع جميع عناصر القوة والتميز العلمي والقتالي، ولا شك أنه عند حديثنا عن الروح القتالية والمعنويات العالية، فنحن نتحدث في جزء كبير من هذه القدرات عن الرياضة واللياقة البدنية.

رئيس الأركان:

العناية بالرياضة أحد أشكال التنمية البشرية

أشاد سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية بهذا الاختيار الحضاري للدولة من خلال العناية بالرياضة، كونها تمثل شكلاً من أشكال التنمية البشرية.. مضيفاً أن القوات المسلحة استعدت بشكل كامل لهذا اليوم، سواء تعلق الأمر بالجوانب اللوجستية أو الميدانية لمشاركة مكونات المجتمع القطري احتفاءهم بهذا اليوم، من خلال بعض مواقع الوحدات العسكرية والمدنية.

العميد الركن يوسف الكواري: أنشطة رياضية في مواقع عسكرية ومدنية

قال العميد الركن يوسف دسمال الكواري رئيس الاتحاد الرياضي العسكري إن القوات المسلحة، وبتوجيهات من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع ومتابعة من سعادة رئيس الأركان، عملت على توسيع دائرة المشاركة ضمن هذا اليوم من خلال مواقع عسكرية مختلفة، ومواقع مدنية منها كتارا وحديقة البدع.

شملت المشاركة مختلف أنواع الأنشطة الرياضية ككرة القدم وكرة اليد والرياضات القتالية ورياضات التحمل وماراثون وسباق للدراجات الهوائية وغيرها من الرياضة.

وأضاف: شاركت القوات الصديقة المتواجدة في قطر من خلال عدد من الفعاليات الرياضية التي تعزز العلاقات الإنسانية وتعمل على تعريفهم بالأخلاق النبيلة للفرد القطري كإنسانٍ قبل أن يكون عسكرياً، بالإضافة إلى مشاركة القطاعات المدنية من خلال موقع كتارا وحديقة البدع، كما كان للعنصر النسائي والأطفال حظ وافر في إحياء اليوم الرياضي، والعمل على ترسيخ معاني ومفاهيم الصحة البدنية لهذه الشريحة المهمة والمشاركة في نهضة ونماء وطننا الحبيب.

وقال: تساهم القوات المسلحة بشكل فعّال في رفع راية قطر بين الأمم، سلماً وحرباً، ومنتخباتنا الرياضية العسكرية لها أدوار طلائعية تدعو للفخر والاعتزاز من خلال ما حصدته وتحصده من ألقاب وميداليات على المستوى الأولمبي أو العالمي، سواء على مستوى الفرق أو الأفراد.