اليوم الرياضي يؤكد اهتمام الدولة بصحة مواطنيها

الدوحة الراية :

شاركت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، في الفعاليات التي نظمتها الوزارة بالشراكة مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأوليّة بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، والتي تضمنت أنشطة رياضية وتوعوية بأهمية الرياضة وممارسة النشاط البدني وفوائده الصحية المتعدّدة.

وشارك موظفو وزارة الصحة العامّة ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأوليّة في فعالية مشتركة بمدينة حمد بن خليفة الطبية تضمنت مسيرة مشي لمسافة 1 كيلو متر تقدمتها سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة وقيادات القطاع الصحي، كما تمّ تنظيم مباراة خماسية لكرة القدم بين عدد من موظفي الوزارة ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، وفاز في البطولة فريق الوزارة بالمركز الأول، وتضمنت الفعالية كذلك إجراء فحوصات طبيّة للموظفين.

وأكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، أن اليوم الرياضي مبادرة هامة توضح اهتمام دولة قطر وقيادتها الحكيمة بصحة مواطنيها من خلال تعزيز الرياضة المجتمعيّة كسلوك يومي وأسلوب حياة.

وأضافت سعادتها: إن هذه المبادرة الهامة وما تتضمنه من رسائل إيجابيّة، تساهم في تعزيز أنماط الحياة الصحيّة والنشاط البدني لدى أفراد المجتمع وهو ما يساهم في تحقيق طموحنا في دولة قطر في أن يتمتع السكان بالصحة البدنية والنفسية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنيّة 2030.

كما أشارت سعادتها إلى أن احتفالنا هذا العام باليوم الرياضي يأتي تزامناً مع إنجازات هامة حققتها دولة قطر في المجال الرياضي وآخرها الفوز ببطولة كأس آسيا لكرة القدم. ودعت سعادتها إلى أهمية الاستثمار الفعّال لليوم الرياضي في أن يحافظ أفراد المجتمع على المستويات الموصى بها من النشاط البدني لصحة وعافية أفضل.

كما نظمت مؤسسة حمد الطبيّة كذلك العديد من الفعاليات في الحي الثقافي كتارا بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الرياضة وآثارها الإيجابيّة وتشجيع نمط الحياة الصحي لكافة أفراد المجتمع للتمتع بالصحة النفسية والجسديّة. وقد استمرّ برنامج الفعاليات التي نظمتها المؤسسة في أجواء مليئة بالمرح والإثارة، من الساعة الثامنة صباحاً حتى السادسة مساءً، حيث تمّ تقديم نصائح لتناول الطعام الصحي وقياس مؤشر كتلة الجسم من خلال الممرضات واختصاصيي التغذية ذوي الكفاءة والمهارة، بالإضافة إلى توزيع المنشورات التثقيفية وإجراء الفحوصات الطبيّة المجانية مثل معدل السكر بالدم، ضغط الدم، كما تواجد أيضاً ممثلون عن خدمة الإسعاف، وخدمة «كلنا» والمركز الوطني للسكري ومركز مكافحة التدخين ومركز التبرع بالدم؛ حيث تمّ تقديم كافة النصائح الصحيّة لجمهور المشاركين، ومشاركتهم في الأنشطة والفعاليّات.

ونظمت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية كذلك العديد من الفعاليات في حديقة أسباير استمرّت من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الخامسة عصراً، تنوّعت الفعاليات ما بين المباريات الرياضية والرسائل الصحية الخاصة بالتغذية السليمة، إضافة إلى ركن توعوي صحي بمشاركة كادر من إخصائيي التغذية للتعريف بأنماط الحياة الصحية وتقديم النصائح الطبية، ومناقشة أهمية البرامج الغذائية الصحية والنشاط البدني، كما تم تقديم الفحوصات الحيوية المختلفة من قِبل الكادر التمريضي، وتم تسليط الضوء على الارتباط الوثيق بين ممارسة الرياضة بانتظام والوقاية من العديد من الأمراض المُزمنة كأمراض القلب، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة. بالإضافة إلى تقديم محاضرات توعوية للموظفين بالمبنى الرئيسي للمؤسسة عن النشاط الصحي والبدني باللغتين العربية والإنجليزية.

وقالت الدكتورة مريم عبد الملك، مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأوليّة: إن الاحتفال باليوم الرياضي لدوله قطر يعزّز الثقافة الصحيّة والرياضية والأخلاقية في إطار منظومة متكاملة ويأتي هذا العام تزامناً مع فوز قطر ببطولة آسيا لكرة القدم 2019، ضمن سلسلة الإنجازات في شتى القطاعات، موضحة أن الدولة وقياداتها الحكيمة تسخّر الموارد اللازمة للصحة والرياضة. وأكدت أن الإنجازات التي حققتها قطر تنبثق ضمن رؤية واضحة تنسجم مع الاستعدادات لمونديال 2022.

وقال الدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحيّة: إن دولة قطر كانت سبّاقة في تخصيص يوم رياضي للدولة، وذلك لتشجيع السكان على ممارسة النشاط البدني بانتظام لفوائده الصحيّة العديدة، مشيراً إلى أن المشاركة المجتمعية الكبيرة في فعالياته ومن كافة الأعمار يساهم في تنمية الوعي لدى سكان الدولة بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحيّة من أجل مجتمع معافى يتمتع بالصحة والحيويّة.

وأضاف: إن وزارة الصحة العامة تحرص بالتعاون مع كافة شركائها على استثمار اليوم الرياضى لتعزيز الجهود في جعل ممارسة الرياضة أسلوب حياة.

وقال سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة: إن تخصيص يوم رياضي للدولة، يساهم في دعم البرامج الهادفة إلى إعداد مجتمع نشط وصحي بدنيًا ونفسيًا يبني قدرات الفرد ويعزّز تفاعله مع محيطه الاجتماعي.

وأضاف: إن فعاليات اليوم الرياضي ساهمت في تشجيع الأفراد على ممارسة الرياضة بانتظام، وهو ما يدعم أهدافنا في زيادة عدد الأفراد الذين يستوفون معدّلات النشاط البدني الموصى بها.