اليوم الرياضي مبادرة فريدة يُقتدى بها عالمياً

كتب - إبراهيم بدوي:

نظّمت وزارة الخارجية فعاليات اليوم الرياضي بحضور سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة سلطان المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية وسعادة أحمد الحمادي الأمين العام. وشارك في الفعاليات مسؤولو وموظفو وزارة الخارجية مع عددٍ كبيرٍ من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وعائلاتهم، وذلك بمقر النادي الدبلوماسي في الدوحة أمس. وأكد عددٌ من السفراء ل الراية على خصوصية اليوم الرياضي لهذا العام بعد فوز قطر بكأس آسيا لكرة القدم، لافتين أن تخصيص يوم للرياضة كعطلة رسمية، يعد مبادرة قطرية فريدة في العالم، وأن القيادة القطرية تولي الرياضة أهمية كبيرة تعكسها في البطولات الكبرى، كما أن قطر ترسم مسار مستقبل الإنسانية وتصنع مثالاً يُقتدى به وهي بلد مزدهر يعتمد على مواطنين أصحاء للتنمية والتقدم، مشددين على أن الرياضة ظاهرة متكاملة تكسر الجغرافيا والحواجز الثقافية، وأن اليوم الرياضي يعزز الكرامة والاعتزاز بالوطن واحتضان الثقافات الأخرى، خاصة أن للرياضة تأثيراً إيجابياً على أسلوب حياة صحي وتعزيز القيم الأخلاقية، وهي تقوّي أواصر الصداقة وتشجيع الحوار والتعاون بين الدول وتنتج مجتمعاً صحياً يتمتع بحياة سعيدة، كما أنها تحسّن المهارات الاجتماعية وتعزز التكيف والقيم الثقافية.



سفير بلغاريا: يوم مهم لبدء النشاط البدني

قال سعادة ميتين حسين كازاك، سفير بلغاريا في الدوحة، إنّ اليوم الرياضي حدث فريد من نوعه، ومفيد جداً كمناسبة لزيادة الوعي وتشجيع نمط حياة صحي بممارسة الرياضة في جميع أنحاء البلاد. وأضاف أنه يوم مهم للشباب، حيث يسمح لهم بالتفكير في بدء النشاط البدني على أساس منتظم وتسهيل التواصل بين المجموعات المختلفة في المجتمع. ولذلك أعتقد أنها مبادرة حكيمة تستحق المزيد من التعزيز والتطوير.

سفير أستراليا: مد الجسور بين الشعوب

قال سعادة اكسل وابنهورست سفير أستراليا لدى الدولة إنّ اليوم الرياضي مبادرة مهمة تبعث برسالة قوية حول أهمية الرياضة، فهي تساعد على إنقاص الوزن، وخفض ضغط الدم والكوليسترول، وبناء القدرة على التحمل في الحياة اليومية.

وأضاف أن اليوم الرياضي يبني الجسور بين الأمم، لأن كل القطريين والمقيمين يمكنهم المشاركة في كافة الفعاليات.

سفير كرواتيا: الاستثمار بالرياضة يبني أجيالاً صحية

قال سعادة دراجو لوفريتش، سفير جمهورية كرواتيا، أود في البداية أن أهنئ قطر على فوزها الكبير بكأس آسيا لكرة القدم. ومن الرائع أن نرى دولاً صغيرة المساحة مثل قطر وكرواتيا تحقق أشياء عظيمة في الرياضة. وتابع: الرياضة مهمة للأجيال الشابة ومستقبل الشعوب، ولهذا السبب، من المدهش أن تركز قطر على الرياضة وتجعل من هذا اليوم عطلة رسمية. وبهذه الطريقة، لا تقوم دولة قطر فقط بتعزيز الصحة بل تكرم أيضاً نجاحات منتخباتها الوطنية. ويبني الاستثمار والتركيز على الرياضة أجيالًا صحية أكثر إبداعاً واستعداداً لتحديات المستقبل.

سفير ألمانيا: مبادرة رائعة

قال سعادة هانز اودو-موتسل سفير ألمانيا لدى الدولة إنّ اليوم الرياضي في قطر هو مبادرة رائعة وكما يقولون دائماً في الحركة بركة، وقطر واحدة من عدد قليل من البلدان في جميع أنحاء العالم التي تشجع الأنشطة الرياضية بإعطاء عطلة رسمية. وأضاف: أنتظر اليوم الرياضي دائماً، حيث أقوم بالجري على الكورنيش مع جنسيات مختلفة قبل الانضمام إلى ممارسة الرياضات العائلية والأنشطة الترفيهية في النادي الدبلوماسي الذي ينظمه أصدقائي الأعزاء في وزارة الخارجية للمجتمع الدبلوماسي. ودائماً ما أتطلع إلى بعض التمارين في الهواء الطلق ولعب كرة القدم مع صديقي العزيز السفير سالم الجابر، مدير شؤون أوروبا في الوزارة وفريقه من الدبلوماسيين الشباب.

سفير الصين: يوم استثنائي بعد الإنجاز الآسيوي

قال سعادة السفير الصيني لي تشن إنّ اليوم الرياضي هذا العام له خصوصية استثنائية لقدومه بعد إنجاز تاريخي كبير لدولة قطر بفوز منتخبها ببطولة كأس آسيا ونهنئ قطر على هذا الإنجاز الرائع. وقال إن قطر والصين تربطهما رؤية مشتركة تجاه الاهتمام بالرياضة باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان. وأن القيادة القطرية تولي الرياضة أهمية كبيرة تعكسها مثل هذه الفعاليات واستضافة قطر للبطولات الكبرى وتحقيق إنجازات كبيرة في مختلف أنواع الرياضة الفردية والجماعية على حد سواء.

سفير جورجيا: ظاهرة إجتماعية وثقافية

قال سعادة نيكولوز ريفازيشفيلي سفير جورجيا إنّ اليوم الرياضي هذا العام أكثر بهجة بعد فوز منتخب قطر الوطني لكرة القدم بكأس آسيا. وأضاف، أنه بعد هذه الانتصارات وجميع الاستعدادات التي ما زالت مستمرة، نرى أن قطر تستعد لنهائيات كأس العالم التي ستكون أفضل تجربة لإثبات أن الرياضة هي ظاهرة اجتماعية وثقافية متكاملة كما أنها عالمية تكسر الجغرافيا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحواجز الثقافية وتبني الجسور بين الدول المختلفة.



سفيرة السويد: نموذج يُقتدى به لبقية العالم

قالت سعادة ايوا بولانا سفيرة السويد بالدوحة، إن مبادرة قطر التي أصبحت تقليداً راسخاً بالاحتفال باليوم الرياضي، تعد نموذجاً ممتازاً لبقية العالم. ولذلك أحيي وأهنئ قطر وشعبها العظيم في هذا اليوم. وأضافت علمت من سعادة الشيخة موزة آل ثاني، سفيرة قطر لدى السويد، أنه سيتم الاحتفال باليوم الرياضي في السويد بالذهاب للتزلج على البحيرات في جميع أنحاء ستوكهولم. ومن المثير للإعجاب أن نرى هذا المزيج الرائع من الرياضة والدبلوماسية والصداقة بين بلدينا في يوم الرياضة القطري في ستوكهولم.

سفيرة الإكوادور: الرياضة تبني الشخصية بالانضباط والمثابرة

أكدت سعادة ايفون عبدالباقي سفيرة الإكوادور لدى الدوحة، أن أي بلد مزدهر يعتمد على مواطنين أصحاء للتنمية والتقدم بشكل عام. وأنا أشيد حقاً بقطر في إعطاء أهمية للرياضة وجعل عطلة رسمية لها، وبالإضافة إلى تحسين الصحة، فإن الرياضة تبني الشخصية من خلال الانضباط والمثابرة والمنافسة. وأضافت أن اليوم الرياضي يعزز الكرامة والاعتزاز بالوطن مع احتضان الثقافات والقوميات الأخرى. كما أنه يشهد منافسة صحية، حيث تواجه دول مختلفة بعضها البعض ولكن بطريقة سلمية وعادلة وحيث يتم قبول النتيجة والاحتفال باحترام.

سفير بلجيكا: يوم مميز للرياضة

قال سعادة بارت دو جروف، سفير بلجيكا لدى الدولة، إنّ اليوم الرياضي في قطر هو أمر فريد في العالم بتخصيص عطلة رسمية لتشجيع الناس على ممارسة الرياضة. وتوجه سعادته بالتهنئة إلى قطر على هذه المبادرة التي وصفها بالمميزة بإعطاء المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات، فرصة لممارسة الرياضة وتبادل الآراء والأفكار ما يعزز التعارف بين الشعوب. وأضاف أن الرسالة واضحة من هذا اليوم المميز بأن ممارسة الرياضة والحركة تصب في صالح المجتمع.

سفير باكستان: تعزيز الحياة الصحية

قال سعادة سيد إحسان رضا شاه سفير باكستان، إن اليوم الرياضي يأتي هذا العام في أعقاب الإنجاز الرياضي الرائع لمنتخب قطر وفوزه بكأس آسيا، ونهنئهم على هذا النجاح الرائع. وأضاف أن الشعب القطري يتمتع في ظل قيادته الرشيدة، بتقدم وتطور لا مثيل له. ويستفيد المجتمع الباكستاني في قطر من الفرص المتاحة لاتباع أساليب حياة صحية فالرياضة تساعد أفراد المجتمع على الالتقاء لتحسين مهاراتهم الاجتماعية، وتعزيز التكيف والقيم الثقافية.

سفير جنوب إفريقيا: قطر دولة رائدة

أكد سعادة فيصل موسى سفير جنوب إفريقيا لدى الدولة أن الرياضة كانت إحدى الوسائل التي استخدمها الزعيم نيلسون مانديلا لتوحيد الأمة التي مزقها التفريق العنصري، ففي عام ١٩٩٤ احتضن مانديلا منتخب الرجبي الأبيض وحفّز أمة كاملة خلفه، الأمر الذي منح الفريق الكثير من الشجاعة والإصرار حتى الفوز بكأس العالم للرجبي. وأضاف أن قطر باهتمامها بالرياضة واستضافتها فعالياتها الكبرى لصالح البشرية تعد دولة رائدة، وترسم مسار مستقبل الإنسانية وتضع مثالاً يقتدى به العالم بأسره.

السفير سالزانو: قطر وإيطاليا تتشاركان الرؤية نفسها

قال سعادة السفير الإيطالي باسكوالي سالزانو، إنّ اليوم الرياضي مناسبة هامة للاحتفال بأهمية الرياضة من حيث التأثير الإيجابي على الصحة البدنية والعقلية والنفسية. وأضاف أن قطر وإيطاليا تتشاركان الرؤية نفسها، فنحن نؤمن بقوة بأن الرياضة يمكن أن تفيد مجتمعاتنا بتأثير إيجابي على أسلوب حياة صحي وتعزيز القيم الأخلاقية، خاصة للشباب. ويمكن للرياضة أن تسهم حقاً في خلق أرض مشتركة للتفاهم ، وتقوية أواصر الصداقة بين الدول، وتشجيع الحوار والتعاون. وأعرب عن اعتزازه بتوقيع شراكة بين مدرسة بوكوني العالمية ومعهد جسور للترويج لبرامج تعليمية جديدة في مجال الرياضة وإدارة الفعاليات للمهنيين الشباب الموهوبين.