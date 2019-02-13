قطر دعمت الحوار بين إيران ودول المنطقة

كتب - إبراهيم بدوي:

أشاد سعادة السيد محمد علي سبحاني سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة بدعم قطر الدائم للحوار بين إيران ودول المنطقة.

وأكد أن العلاقات القطرية الإيرانية تاريخية ومتجذرة.. مشيراً إلى أنها شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، كما شهد التبادل التجاري بين البلدين نمواً ملحوظاً.

جاء ذلك خلال احتفال أقامته السفارة الإيرانية بمناسبة اليوم الوطني، بحضور سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وسعادة السفير إبراهيم يوسف فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية وسعادة السيد علي إبراهيم أحمد عميد السلك الدبلوماسي وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية.