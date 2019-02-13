إنجازات قطر الرياضية مستمرة

الدوحة - الراية :

أعرب سعادة السفير نجيب بن يحيى البلوشي، سفير سلطنة عمان لدى الدولة عن سعادته بالمشاركة للسنة الثانية في احتفالات البلاد باليوم الرياضي، الذي وصفه بأحد أفراح قطر التي تتوالى بعد الفوز بكأس آسيا لكرة القدم.

وقال في تصريحات صحفية :«إن تخصيص هذا اليوم للنشاط والفعاليات الرياضية يأتي إدراكاً من القيادة القطرية الشقيقة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بأهمية الرياضة وفوائدها العظيمة على المجتمع وسلامته وبناء عقله وزيادة إنتاجيته، وهي دعوة من أجل جعل الرياضة من ضروريات حياتنا، ونمطاً نحافظ عليه باستمرار.

وتابع: على المستوى الشخصي أحرص على ممارسة الرياضة بشكل شبه يومي كالمشي والجري وأداء بعض التمارين لتقوية عضلات الجسم.

وقال سعادة السفير البلوشي إن أفراح قطر تتوالى ولله الحمد، فاليوم يشارك أبناء قطر في اليوم الرياضي، وقبل أيام كانت الدوحة تحتفل ببطولة كأس آسيا لكرة القدم نتيجة للإعداد الجيد والعمل الجماعي المثابر والتخطيط المنظم.