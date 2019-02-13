رئيس الوزراء يشارك في فعاليات الداخلية بنادي قطر

كتب - محمد حافظ:

شارك معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس في فعاليات اليوم الرياضي للدولة التي نظمتها وزارة الداخليّة في ملعب نادي قطر الرياضي، بمشاركة عدد كبير من منتسبي الوزارة، وحضور سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام وسعادة الشيخ جاسم بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيس نادي قطر الرياضي وعدد من مديري الإدارات وقدامى ضباط الشرطة وعدد من الضيوف من ممثلي سفارات الدول الشقيقة والصديقة، فضلاً عن منتسبي إدارات الوزارة وعائلاتهم وعدد من ذوي الإعاقة من مدرسة التمكّن الشاملة.

اشتملت الفعاليات على مجموعة من الأنشطة الرياضية والمسابقات في كرة القدم والكرة الطائرة، الجري، المشي، وألعاب رياضية متنوّعة للأطفال وفعاليات خاصّة بالأطفال من ذوي الإعاقة.

وأكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي أهمية ممارسة الرياضة في جميع الأوقات، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية دائماً تهتم بالرياضة للمحافظة على القوة البدنيّة لرجال الأمن من ضباط وضباط صف وأفراد. وتمنّى من الجميع ممارسة الرياضة بصفة مستمرّة لما فيها من الفوائد الكبيرة على الفرد والمجتمع.

ووجّه الشكر للقائمين على نادي قطر الرياضي الذي يحتضن فعاليات اليوم الرياضي لوزارة الداخلية للسنة الثامنة على التوالي، موضحاً أن الوزارة لديها أنشطة وفعاليات رياضيّة على مدار العام في كافة الألعاب الرياضيّة لرفع اللياقة البدنيّة لكافة منسوبي الوزارة.

وقال إن الاهتمام بالرياضة يأتي من اهتمام الدولة التي تدعم وتساند وتحفز كافة الأنشطة المتعلقة بالرياضة حيث عملت على إنشاء الأندية والملاعب والمراكز الشبابيّة وفتحت كافة هذه الأماكن للمواطنين والمقيمين بهدف تحفيزهم على ممارسة الرياضة بصفة دائمة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية جزء لا يتجزأ من المجتمع القطري، لذلك تهتم الوزارة بالرياضة والصحة من خلال إنشاء صالات رياضية في إدارات وزارة الداخلية ومدّها بكافة الأجهزة الرياضية لتخدم كافة منسوبي الوزارة وحثهم على ممارسة الأنشطة الرياضية. وأضاف إن الرياضة لها دور حيوي في تقليل احتمالات الإصابة بالأمراض فضلاً على أنها تعمل على خلق مجتمع من الأصحاء.

من جانبه، عبّر سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس نادي قطر الرياضي عن سعادته لاحتضان النادي لفعاليات وزارة الداخلية في اليوم الرياضي، حيث تقدّم الوزارة كل عام أنشطة ومسابقات متميّزة. وقال إن المجهود الذي قدّمه الاتحاد الرياضي القطري للشرطة مجهود كبير في تنظيم الفعاليات المتنوّعة، وإضافة الجديد أيضاً، كما أن حجم المشاركة كبير وكل هذه الأمور تنمّ عن النجاح المتنامي الذي يتطوّر باستمرار، وكل ذلك يعود إلى الاهتمام من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي يحرص دائماً على المشاركة.

وأشار إلى أن اتحاد الشرطة يقوم على مدار العام، بالعديد من الأنشطة لمنتسبي الوزارة وينجح فيها، وفريق طائرة الشرطة خير مثال لذلك فهو ما زال يتصدّر دوري الطائرة لهذا العام.

وعبّر عدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية عن سعادتهم بالمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، مؤكدين أن وزارة الداخلية تولي اهتماماً كبيراً بالرياضة كونها أحد مقوّمات بناء رجل الأمن في كافة المواقع، ولذلك تحرص على إقامة الفعاليات والمنافسات الرياضيّة طوال السنة فضلاً على أن كل إدارة تضم بين منشآتها عدداً من الصالات الرياضيّة لرفع مستوى اللياقة البدنيّة لمنتسبيها.



اللواء الخرجي:

المنتخب الوطني أذكى حماس الجميع للرياضة

أهاب اللواء محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور بالجميع أن يجعلوا من الرياضة عادة وأسلوب حياة ولا تقتصر على يوم واحد في العام، فبالإضافة إلى عوائدها على صحة الفرد فإنها تنعكس على المجتمع ككل، بما يعود على الدولة بمزيد من الإنتاج والتقدّم الاقتصادي. وأضاف: لقد أذكى فوز المنتخب القطري لكرة القدم بكأس آسيا حماس الجميع، وما نشهده اليوم من حضور كبير في نادي قطر، ما هو إلا زيادة في انتباه الجماهير لأهمية الرياضة، وما لها من مردود على توحد الجهود صوب هدف واحد، وهو ما رأيناه في هذه البطولة. وقال إن الاجتهاد والمثابرة هما الطريق إلى تحقيق النتائج المتقدّمة، ليس في مجال الرياضة فقط وإنما في كافة مجالات الحياة، فمن يضع لنفسه هدفاً ويصرّ بالفكر والعمل على بلوغه لا بدّ له من إدراكه.

اللواء راشد العتيق:

فرصة لتجديد الطاقات

نوّه اللواء راشد شاهين العتيق بأهمية اليوم الرياضي للدولة، خاصة في وزارة الداخلية، التي يمثل الاهتمام بالرياضة قيمة أساسيّة من قيم بناء الفرد في صفوفها. وقال: الرياضة جزء أصيل من مكوّنات رجل الأمن، كما أن هذا اليوم يعد مناسبة للالتقاء مع كافة القيادات الأمنية والرياضية بنادي قطر، ويعتبر كذلك فرصة لتجديد الطاقات. ولفت إلى أن الفوز بكأس آسيا يعد دليلاً على أن الرياضة في قطر تسير وفق تخطيط سليم، وليس وليد الصدفة، وإنما هو ثمرة من ثمار الفكر العلمي، والتخطيط السليم، واعتماد منهج إعداد طويل الأمد، ثم من خلف هذا رجال مخلصون استطاعوا بجهودهم تحقيق هذا الإنجاز الطيّب.

اللواء عبدالعزيز الأنصاري: الرياضة تقرّب بين الزملاء

عبّر اللواء عبدالعزيز عبدالله الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي عن سعادته بالمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة الذي تنظمه وزارة الداخلية ممثلة في الاتحاد الرياضي القطري للشرطة، قائلاً: هو يوم نعتزّ به دائماً ولنا قصب السبق فيه، وما نشهده من فعاليات وأنشطة رياضيّة تؤكد نجاح اليوم وتثبيته، لذلك نرى كثيراً من الدول حذت حذو قطر في تخصيص يوم للرياضة، والذي يقرّب بين الزملاء في يوم رياضي يكتنفه النشاط والحركة.

اللواء محمد العتيق:

تشجيع منتسبي الداخلية على ممارسة الرياضة

أكد اللواء محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامّة للجوازات أن احتفال وزارة الداخلية باليوم الرياضي للدولة هو تأكيد على أهمية الرياضة في حياة الجميع وأن الرياضة للجميع باعتبارها من الأمور الهامة في حياتنا، مقدماً الشكر للقائمين على تنظيم هذه الفعالية الرياضيّة الهامة والتي تهدف إلى أن تكون الرياضة سلوكنا طوال العام.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية تهتم بالرياضة وتشجع منسوبيها على ممارسة الرياضة وشغل الفراغ لدى الشباب بما هو مفيد بدنياً، لأن هذا من شأنه التأسيس لمجتمع سليم وصحيح بدنياً ونفسياً.

اللواء عبدالله العلي:

الرياضة مكوّن من حياة رجل الأمن

أكد اللواء عبد الله سالم العلي أهمية الرياضة في حياة رجل الأمن باعتبارها مكوناً من مكونات عمله الأمني، فمن غير الممكن توقف رجال الأمن عن ممارسة الرياضة، مشيراً إلى أن مشاركة منسوبي وزارة الداخلية في هذا اليوم يؤكد ما تمت الدعوة إليه من تخصيص يوم رياضي في دولة قطر، وهي تجربة مميّزة. وأعرب عن سعادته البالغة بمشاركة منسوبي وزارة الداخلية فعاليات اليوم الرياضي للدولة، والتفاعل الكبير بين المشاركين والروح الرياضيّة العالية لديهم للتأكيد بأن اليوم الرياضي للدولة هو احتفالية للجميع في دولة قطر.

اللواء خليفة النصر:

دافع للمواظبة على الرياضة

قال اللواء خليفة نصر النصر مدير إدارة الموارد البشرية، إن هذا اليوم ساهم بشكل كبير في جذب الكثير من المواطنين والمقيمين لممارسة الرياضة والمواظبة عليها في باقي أيام العام، مؤكداً أن ممارسة الشخص للرياضة ولو ليوم واحد في العام قد تكون سبباً ودافعاً للمواظبة عليها يومياً وبصفة دائمة. وقال إن هذا اليوم يعدّ نقطة تحوّل في المجال الرياضي بتخصيص يوم للرياضة لأهميتها في بناء الجسم السليم لأنها أحد أسباب الوقاية من الأمراض التي نعاني منها في عصرنا وتخصيص مثل هذا اليوم يعد لفتة طيّبة ومتميّزة للتأكيد على أهمية الرياضة.

نوه بمشاركة صاحب السمو في فعاليات اليوم الرياضي

رئيس الوزراء: الرياضة تبني الإنسان ركيزة المجتمعات

سنواصل الاهتمام بالرياضة المجتمعية أو التنافسية لبناء شعب صحي

تعزيز المثل العليا للحركة الأولمبية

الدوحة - الراية :

أكّد معالي الشّيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليّة أنّ مُشاركة حضرة صاحب السّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدّى، في فعاليات اليوم الرياضيّ، تجسّد إيمان قطر بأهمّية دور الرياضة في بناء الإنسان الذي يعدّ ركيزة المُجتمع.

وقال معاليه، في تغريدة على حسابه الرسميّ على موقع التواصل الاجتماعيّ تويتر: «إقرار قطر لليوم الرياضي ومشاركة سيدي سمو الأمير في هذا اليوم كل عام، يعد تجسيداً لإيماننا بأن الرياضة تبني الإنسان الذي يعتبر ركيزة بناء المجتمعات.. سنواصل الاهتمام بالرياضة المجتمعية أو التنافسية لبناء شعب صحي وتعزيز المثل العليا للحركة الأولمبية».

العميد عبدالله الأنصاري:

منظومة رياضية سليمة

قال العميد عبدالله أحمد الأنصاري، مُدير إدارة الخدمات إنّ حضور عددٍ كبيرٍ من مديري إدارات الوزارة والضباط، يعكس الاهتمام الكبير لوزارة الداخلية بالرياضة، وإن المنظومة الرياضية بالدولة مؤسّسة على قاعدة علمية سليمة، وهو ما أسفر عن تلك النتائج على مُستوى كرة اليد، وكرة القدم وغيرهما من اللعبات والتي توّجها منتخبنا بالفوز بكأس آسيا.

العميد عادل مال الله:

فعاليات تناسب جميع الأعمار

قال العميد عادل أحمد مال الله نائب رئيس الاتحاد الرياضيّ القطريّ للشرطة، إنّ وزارة الداخليّة دأبت كل عام ومنذ أول نسخة لليوم الرياضي على تنظيم الفعالية في نادي قطر الرياضي كمقرّ رئيسيّ، وهناك أماكن أخرى مُختلفة تغطي كافة أنحاء الدولة، حتى يتمكّن مُنتسبو وزارة الداخليّة (الضباط والرتب الأخرى من المدنيين والعسكريين والشرطة النسائية) من المُشاركة في اليوم الرياضي، مضيفاً إن الاتحاد استعدّ لإقامة هذا اليوم منذ فترة، وعكف المُنظمون على التنسيق بين جميع الجهات، حتى خرج هذا الاحتفال رائعاً وجميلاً، مارس فيه مُنتسبو وزارة الداخليّة المُسابقات والفعاليات التي تُناسب أعمارهم وميولهم الرياضية في جو رياضي وأخوي، سادته المحبة والأخوة والزمالة الطيبة.

وأكّد أن نجاح الاحتفال، جاء نتيجة للمُشاركة الكبيرة من إدارات وزارة الداخليّة، التي تُشارك باستمرار في الفعاليات والمُسابقات السنويّة في أجندة اتّحاد الشّرطة.

لتزامنها مع احتفالات الفوز بكأس آسيا.. قدامى ضباط الشرطة:

ممارسة الرياضة في أجواء احتفالية

شارك عدد من قدامى ضباط الشرطة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة بدعوة من وزارة الداخلية لمشاركة منسوبي الوزارة لأول مرة هذا العام في لفتة جميلة من القائمين على تنظيم فعاليات اليوم الرياضي.

وأكد قدامى الضباط أن مشاركة قيادات الوزارة في هذا اليوم مناسبة جيدة للقاء الزملاء وممارسة الرياضة معهم في ظل هذه الأجواء الاحتفالية .. مشيرين إلى أهمية ممارسة الرياضة للجميع وفي كافة الأعمار كونها ترسخ سلوكيات صحية ونفسية جيدة لدى الفرد بما ينعكس على صحة المجتمع ككل.

وقال العميد متقاعد سريع راشد الكعبي مدير المرور السابق إن اليوم الرياضي يوم جيد بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهو يوم تنتظره الدولة كلها صغاراً وكباراً، داعياً الله أن ينعم على قطر وشعبها والمقيمين على أرضها بالخير والأمن والأمان.

وأشار المقدم متقاعد يوسف عبدالرحمن فخرو المدير الأسبق للعلاقات العامة بوزارة الداخلية إلى أن هذا اليوم من أيام الوطن الجميلة، التي تؤكد أهمية الرياضة للجميع على اختلاف أعمارهم ومستوياتهم، وأنه من الواجب ممارستها يومياً لا ليوم واحد في العام.. وأشار إلى أن فوز المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس آسيا، كإنجاز تاريخي لدولة قطر، كان حافزاً للجميع على ممارسة الرياضة.. بل والتفوق فيها وإحراز البطولات، حتى صار أولادنا شغوفين بالرياضة ليكونوا محط أنظار الجميع.

بدوره، قال الرائد متقاعد علي ضيف الله الشغدري ضابط التدريب العسكري الأسبق بمعهد تدريب الشرطة: حضرت اليوم لمشاركة أبنائي من وزارة الداخلية وهم يحتفلون باليوم الرياضي في جو جميل، يشارك فيه الجميع بروح رياضية، وفرحت كثيراً بلقائي الكثير من منتسبي وزارة الداخلية والذين قمت بتدريبهم في معهد تدريب الشرطة قبل سنوات طويلة وهم يقودون العمل الشرطي بكل كفاءة.. وهي فرصة أن أشكر وزارة الداخلية على هذه الجهود الطيبة.



الرائد محمد معرفي:

كأس آسيا ثمرة عمل جاد

قال الرائد محمد أحمد معرفي مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني، إن الاحتفال باليوم الرياضي هذا العام يختلف كثيراً عن الأعوام السابقة، فالاحتفال اليوم احتفالان.. بعد حصول منتخب قطر على كأس آسيا، الأمر الذي شجع على مزيد من الإقبال على الرياضة، ليس في أوساط الرياضيين فقط ولكن من كافة من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

وأكد أن الإنجاز الرياضي الكبير الذي تحقق لدولة قطر، هو ثمرة العمل بجد وإصرار، وجهود طيبة من المسؤولين، الذين اعتمدوا الأسلوب العلمي والاستراتيجية بعيدة المدى للوصول إلى الهدف الموضوع.

العميد أحمد الخليفي:

تعزيز الثقافة الرياضية بالمجتمع



رأى العميد أحمد خالد الخليفي مدير إدارة أمن العاصمة أن تنظيم وزارة الداخلية فعاليات رياضية في هذا اليوم جاء ليتماشى مع اليوم الرياضي للدولة الذي يعد فكرة رائدة لتعزيز الثقافة الرياضية في نفوس أفراد المجتمع، وهي فكرة مميزة لاقت صدى واستحساناً من كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة، لأنها جعلت الرياضة منهاجاً للحياة وسلوكاً صحياً يقي المجتمع من الأمراض. وأعرب عن تقديره للدولة التي تولي جل اهتمامها للرياضة وللشباب وتحفزهم على اتباع الرياضة سلوكاً في حياتهم، قائلاً إننا فخورون بالأفكار الرائدة التي تطلقها الدولة في كل المجالات.

المقدم خليفة العطية:

الإعداد البدني والنفسي لرجل الشرطة

قال المقدم خليفة محمد العطية مدير عام الأمن الصناعي إن الرياضة تشكل جانباً مهماً في وزارة الداخلية باعتبار أن الرياضة عنصر من عناصر الإعداد البدني والذهني والنفسي لرجل الشرطة وأن حسن الأداء في العمل لابد أن يأتي من إنسان لائق بدنياً وذهنياً وهو ما تحققه الرياضة.

وأكد أن وزارة الداخلية تواصل اهتمامها بالرياضة كنشاط رئيسي تبرز من خلاله قدرة رجل الشرطة على حسن الأداء والكفاءة في تنفيذ المهام الموكلة إليه حتى أصبحت هدفاً يحقق من خلاله البطولات والإنجازات.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية تحرص دائماً على أن يكون رجل الشرطة مواظباً على الرياضة محافظاً على صحته معافى في بدنه.

المقدم علي الكواري:

ركيزة أساسية بوزارة الداخلية



أكد المقدم علي محمد الكواري مدير عام مكتب معالي وزير الداخلية أن الرياضة هي ركيزة أساسية في وزارة الداخلية .. مشيراً إلى أن الوزارة تهتم بها وتعد منسوبيها رياضياً بمعهد تدريب الشرطة وتعزز من نشاطهم الرياضي من خلال الصالات الرياضية في إدارات الوزارة والتي يشرف عليها الاتحاد الرياضي القطري للشرطة.

ودعا منسوبي الوزارة إلى المواظبة على ممارسة الرياضة لساعة واحدة يومياً.. معرباً عن سعادته البالغة بمشاركة منسوبي وزارة الداخلية فعاليات اليوم الرياضي للدولة، والتفاعل الكبير بين المشاركين من منسوبي الوزارة والروح الرياضية العالية لديهم.