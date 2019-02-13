صاحب السمو يشارك في فعاليات اليوم الرياضي

الدوحة - قنا :

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، صباح أمس، في فعاليات اليوم الرياضي للدولة حيث زار سموه مركز تطوير مهارات كرة القدم التابع لمؤسسة أسباير زون.

وخلال الزيارة شارك سموه منتسبي أكاديمية أسباير عددًا من الفعاليات الرياضية المختلفة المقامة في الملعب، كما اطلع سموه على مرافق المركز وعلى الوسائل التكنولوجية المتطورة المستخدمة في تدريب وتطوير مهارات منتسبيه. رافق سمو الأمير خلال الزيارة وشارك في الفعاليات سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسعادة السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وعدد من كبار المسؤولين في الاتحاد القطري لكرة القدم ومؤسسة أسباير زون.

سموه أعرب عن سعادته بانخراط الأفراد والمؤسسات في فعاليات اليوم الرياضي

صاحب السمو: صعود مُبهر للرياضة القطرية

فخورون بأسباير التي خرّجت جيلاً جديداً من الرياضيين



الدوحة - الراية :

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن فعاليات اليوم الرياضي هذا العام تترافق مع صعود مُبهر للرياضة القطرية. وقال سموه، في تغريدة على حساب سموه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «مبهج هذا الانخراط الواسع أفراداً ومؤسسات في فعاليات اليوم الرياضي الذي يترافق هذا العام مع صعود مبهر للرياضة القطرية. فخورون بأسباير التي خرّجت جيلاً جديداً من الرياضيين في شتى الألعاب وما زال لديها المزيد».